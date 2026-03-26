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澳專家：中國對台統戰轉向 強化國際社會認知作戰

中央社／ 雪梨26日專電

澳洲戰略政策研究所分析師厄崔爾接受中央社訪問指出，中國對台灣的統戰模式已不再著重說服台灣人是「中國人」，而是反覆地向國際社會宣示中、台在文化上是「一家親」，藉由跳針式宣示，形塑國際社會的「一中」認知。

澳洲戰略政策研究所（ASPI）網站25日發表文章，標題為「老調重彈：中國試圖說服台灣人他們是中國人」（Back to the old ways: China tries to persuadeTaiwanese they’re Chinese）。文章指出，隨著台灣年輕人的台灣人認同穩固，要說服台灣年輕人接受自己是「中國人」已日益困難；當前中國對台統戰，說服已變成次要任務。

該文引用ASPI「台灣海峽狀態研究計劃」針對2025年中國對台灣統戰活動所蒐集數據，指2025年的統戰活動，以宣示台灣人的「中國人身分認同和文化」為大宗。該文提到，這些活動的主題，旨在強調中國和台灣擁有共同文化遺產，將台灣的獨特身分視為無關緊要或不正統。

該文指出，對照2024年的對台統戰活動，包括青年交流、意見領袖訪問、支持創業計畫等，共有67個培養親中的台灣年輕人或台灣網紅活動，但在2025年，同類活動下降為33個。

該文指目前中國統戰的重點已經轉向，不再視說服台灣年輕人接受自己是中國人為首要目標；現在主要重複講述中國所指定的「故事」（stories），宣揚中、台共享中國文化，好讓國際社會習以為常，進而潛移默化國際社會的「認知」。

該文提醒，中國宣稱擁有台灣主權，在國際社會上本來是備受爭議的說法；但是國際社會若對中國反複講述的故事習以為常，對台灣主權的看法就可能會被擾亂。

文章作者之一厄崔爾（Nathan Attrill）透過電郵回覆中央社提問指出，中國對台灣統戰，「說服」已經是其次；重要的是將中、台同屬中國文化的故事「正常化」，以便日後針對台灣採取進一步脅迫手段時，可以在國際上減少政治成本。

厄崔爾向中央社表示，有需要提防中國對台統戰所包含的「認知戰」成分，他說：「它（中國對台統戰）符合通常被描述為『超限戰』（unrestrictedwarfare）的邏輯；更準確地說，它是認知戰（cognitive-domain warfare）。」

厄崔爾認為，中國對台灣的認知戰，和莫斯科當局宣稱烏克蘭的主權，是必須在烏克蘭被納入俄國才能夠完整地體現的說法，兩者有明顯的雷同之處。

厄崔爾解釋，中、俄都是利用身分認同敘事來分別否定台灣和烏克蘭主權的完整性；而且，中、俄都是端出一個更大的群體，分別宣稱台灣和烏克蘭是屬於一個更大文明的一部分。

厄崔爾進一步解釋，中、俄的差別主要在於速度和方法。他指出，俄羅斯是訴諸於迅速武力；而中國則是以更長遠和系統性的方法，將身分認同塑造結合軍事和經濟力量，再加上在法理層面上施壓，試圖逐步改變中、台博弈的客觀環境。

烏克蘭 年輕人 統戰

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