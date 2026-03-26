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川習會延到5月中 顧立雄：台美軍售有保證信 未收到延緩通知

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
川習會確定延後到5月14日在北京舉行，對於台美軍售是否受到影響，國防部長顧立雄表示，我方已經獲得美方願意供售的保證信，台美雙方也保持密切溝通，目前沒有收到延緩的通知。記者林澔一／攝影
川習會確定延後到5月14日在北京舉行，對於台美軍售是否受到影響，國防部長顧立雄表示，我方已經獲得美方願意供售的保證信，台美雙方也保持密切溝通，目前沒有收到延緩的通知。記者林澔一／攝影

川習會確定延後到5月14日至5月15日在北京舉行，對於台美軍售是否受到影響，國防部長顧立雄表示，我方已經獲得美方願意供售的保證信，台美雙方也保持密切溝通，目前沒有收到延緩的通知。對於軍售特別條例難以在3月底之前完成三讀，顧立雄說，已經簽署的4項發價書，已和美方討論是否展延或降低頭期款的付款比率。

川習會確定延後到5月，對於台美軍售是否受到影響？顧立雄表示，我方已經獲得美方願意供售的保證信函，國防部也和美國戰爭部安合局，針對品項、數量、金額和交貨期程保持綿密溝通，目前推動中的軍售案還在美方內部審議中，並未沒收到延緩的通知。

立法院外交國防與財政聯席委員會今天第二天初審軍購條例，由於昨天的審議過程中，多數條文均因朝野難有共識遭保留，未來面臨朝野協商的一個月冷凍期，恐怕難以在3月前完成三讀。

國防部昨天表示，先前授權的4項軍售案發價書已經完成簽署。對於後續頭期款的支付是否受到法案進度影響？顧立雄說，國防部沒辦法預期什麼時候能通過，對於已經簽署的發價書，國防部正與美方協商是否能展延一段時間，或者是否降低支付的比例。

民進黨立委王定宇在審議過程中提出「1.25兆元-N」的概念，呼籲在預算送審時再考慮凍結或刪減，顧立雄強調，國防部提出的7大類項目是經過長時間的縝密規劃，具有系統性和關聯性，缺一不可。對於在野黨版本刪減的AI輔助決策和無人機自主生產計劃，都希望獲得朝野支持。

軍購條例 川習會 特別條例

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