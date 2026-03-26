路透：美中東戰事分心 台憂中國趁勢升高軍事施壓

路透社引述台灣官員報導，在美國因中東戰事分身之際，中國疑試圖藉機營造區域不穩氛圍；但這位官員也指出，美軍在各區的部署向來平衡，即便兵力有所調動，也不太可能留有缺口讓中國有機會發動攻擊。

中國軍機在台海附近行動數量曾一度銳減，但於本月14日、15日起再度恢復大規模擾台。台灣安全官員指出，這顯示中國欲利用美軍將資源從東亞調往中東的時機，升高緊張局勢。

由於事關敏感情資，一位台灣高階安全官員以匿名方式告訴路透社說，「這正是中國發揮影響力的時刻」。這位官員表示，中國正試圖在美軍抽調印太軍力支援中東的此時，刻意營造緊張與不穩的氛圍。

路透社報導，這位台灣消息人士補充說，美方在全球各地兵力向來部署均衡，不太可能留下空檔或讓中國有機會趁虛而入。

美國在亞洲的盟友也警告，美國與以色列在伊朗的戰爭，恐削弱對中國的防禦能力。

對此，美國國務院發言人告訴路透社，美軍同時因應全球威脅的能力依舊「強大」，並重申在維護台海和平穩定的承諾。

然而，台北醫學大學通識中心教授張國城表示，伊朗戰事如果打太久，一來會消耗美國武器庫存，二來會分散對亞太地區的關注，三來還會在美國境內引發反戰情緒。「所有這些因素都可能會讓（中國國家主席）習近平認為，他現在若對台灣施加更大壓力、甚至動武，他的處境反而比這場戰爭開打前更有利」。

張國城補充說，這場戰爭時日愈長，北京愈能從中學到關於美軍的作戰思維和其可能的台海衝突因應方式。

此外，根據路透社審閱的台灣政府內部備忘錄內容，台灣也警告中國將利用伊朗戰爭做為「認知作戰」的宣傳素材，例如衝突爆發過後即有人工智慧（AI）生成的網路影片，聲稱台灣將陷入「毀滅性」能源危機。

另一名台灣安全官員表示：「他們（中國）要民眾以為，當台灣再次被中國軍隊包圍，社會將在能源問題失去信心。」

華府的美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）國防分析家哈里森（Todd Harrison）則認為，美、以在伊朗的戰爭讓中國得以深入觀察美軍行動，尤其包括F-35等高端軍事裝備。

哈里森說：「他們同時也會蒐集我們空防、飛彈防禦系統運作優劣（的數據），以及我們如何運用這些系統。」