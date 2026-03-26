快訊

影／柯文哲京華城案一審將宣判 柯媽哽咽：我兒艱苦怎會不知

中職／被周杰倫新歌「淘金小鎮」點名？曾峻岳：將軍令比較適合我

MLB／洋基開幕戰7：0完封巨人 賈吉吞4K唯一無安打

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：美中東戰事分心 台憂中國趁勢升高軍事施壓

中央社／ 台北25日綜合外電報導

路透社引述台灣官員報導，在美國因中東戰事分身之際，中國疑試圖藉機營造區域不穩氛圍；但這位官員也指出，美軍在各區的部署向來平衡，即便兵力有所調動，也不太可能留有缺口讓中國有機會發動攻擊。

中國軍機在台海附近行動數量曾一度銳減，但於本月14日、15日起再度恢復大規模擾台。台灣安全官員指出，這顯示中國欲利用美軍將資源從東亞調往中東的時機，升高緊張局勢。

由於事關敏感情資，一位台灣高階安全官員以匿名方式告訴路透社說，「這正是中國發揮影響力的時刻」。這位官員表示，中國正試圖在美軍抽調印太軍力支援中東的此時，刻意營造緊張與不穩的氛圍。

路透社報導，這位台灣消息人士補充說，美方在全球各地兵力向來部署均衡，不太可能留下空檔或讓中國有機會趁虛而入。

美國在亞洲的盟友也警告，美國與以色列在伊朗的戰爭，恐削弱對中國的防禦能力。

對此，美國國務院發言人告訴路透社，美軍同時因應全球威脅的能力依舊「強大」，並重申在維護台海和平穩定的承諾。

然而，台北醫學大學通識中心教授張國城表示，伊朗戰事如果打太久，一來會消耗美國武器庫存，二來會分散對亞太地區的關注，三來還會在美國境內引發反戰情緒。「所有這些因素都可能會讓（中國國家主席）習近平認為，他現在若對台灣施加更大壓力、甚至動武，他的處境反而比這場戰爭開打前更有利」。

張國城補充說，這場戰爭時日愈長，北京愈能從中學到關於美軍的作戰思維和其可能的台海衝突因應方式。

此外，根據路透社審閱的台灣政府內部備忘錄內容，台灣也警告中國將利用伊朗戰爭做為「認知作戰」的宣傳素材，例如衝突爆發過後即有人工智慧（AI）生成的網路影片，聲稱台灣將陷入「毀滅性」能源危機。

另一名台灣安全官員表示：「他們（中國）要民眾以為，當台灣再次被中國軍隊包圍，社會將在能源問題失去信心。」

華府的美國企業研究所（American EnterpriseInstitute）國防分析家哈里森（Todd Harrison）則認為，美、以在伊朗的戰爭讓中國得以深入觀察美軍行動，尤其包括F-35等高端軍事裝備。

哈里森說：「他們同時也會蒐集我們空防、飛彈防禦系統運作優劣（的數據），以及我們如何運用這些系統。」

F-35 以色列 中東戰事

延伸閱讀

利用伊朗戰爭施壓：中共對台「認知戰」升級？

全球首例...伊朗擊中美F-35戰機 嗆「擊落不可一世與傲慢」

（會員稿不上網）中東為鑑 賴政府該看清楚魯莽啟戰後果

中國大舉測繪深海地圖　劍指美軍布局潛艦戰

相關新聞

川習會延到5月中 顧立雄：台美軍售有保證信 未收到延緩通知

川習會確定延後到5月14日至5月15日在北京舉行，對於台美軍售是否受到影響，國防部長顧立雄表示，我方已經獲得美方願意供售的保證信，台美雙方也保持密切溝通，目前沒有收到延緩的通知。對於軍售特別條例難以在3月底之前完成三讀，顧立雄說，已經簽署的4項發價書，已和美方討論是否展延或降低頭期款的付款比率。

美軍不再至金門協訓 我陸軍特戰任務轉型 海龍入山訓練

民進黨政府近10年來檢討陸軍特戰部隊任務轉型，部分海龍蛙兵回駐本島守護港口，任務轉型為國土防衛。戰場在海域的海龍蛙兵由金門改到谷關深山訓練，接受的仍是海上任務所需基礎訓練，並未增訓專長。谷關定期有美軍綠扁帽特種部隊官兵進駐，但他們沒有協訓任務。 資深記者洪哲政關心的是，特戰部隊的轉型，從基訓開始產生的變化，部隊攻勢能力是否削弱？

廣角鏡／台東正義操演 美方低調現身

陸軍花東防衛司令部第二作戰區昨清晨在台東太麻里溪出海口實施「正義操演」火砲實彈射擊，M60A3戰車砲、一五五公厘榴彈砲，及一二○、八一迫擊砲接連開火，火光與砲煙交織，場面震撼，吸引不少居民與軍事迷駐足觀看。

顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議昨起逐條審查軍購特別條例草案，不過，朝野從法案名稱到採購武器裝備項目、預算金額上限與財務規畫，經過冗長討論，都難以形成共識，花了一整天僅討論六條條文，其中四條均遭保留，今天將繼續進行第二輪討論。

總統府核定軍中高階人事！許金騰任海軍副司令、吳立平調任常次、邱俊榮接掌艦指部

總統府今天核定新一波軍中高階人事，國防部參事許金騰中將轉任海軍副司令，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長，海軍參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。

軍購條例初審陷僵局 冗長發言僅2條獲共識…周四繼續審議

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到採購項目、預算上限與財務規劃，經過冗長討論都難以達成共識，花了一整天時間僅討論6條條文，其中4條均遭保留，明天將繼續進行第二輪討論。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。