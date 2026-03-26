聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

聯合報／ 記者李人岳周佑政黃婉婷陳敬丰／連線報導
國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢。記者余承翰／攝影 余承翰
國民黨立委徐巧芯今天在立法院質詢。記者余承翰／攝影 余承翰

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議昨起逐條審查軍購特別條例草案，不過，朝野從法案名稱到採購武器裝備項目、預算金額上限與財務規畫，經過冗長討論，都難以形成共識，花了一整天僅討論六條條文，其中四條均遭保留，今天將繼續進行第二輪討論。

針對國民黨版草案的名稱明定「對美採購」，民進黨立委王定宇質疑限縮適用範圍，國民黨立委徐巧芯回應，國民黨版是將對美採購與對國內採購分開，堅持要用這個名稱。她並質疑，在行政院版中，有哪一項是要跟其他國家購買的？隨即遭國防部顧立雄反嗆：「相關的都已在機密會議說過，妳是明知故問。」

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議審查「國防特別條例」草案，國防部長顧立雄出席。記者林澔一／攝影 林澔一
立法院外交及國防、財政委員會聯席會議審查「國防特別條例」草案，國防部長顧立雄出席。記者林澔一／攝影 林澔一

稍後，徐巧芯又質疑國防部對於提問都以機密為理由來回應，感受不到溝通誠意，又引來顧立雄不滿，回嗆：「若這樣的講法，國防部的機密預算，大概一個都不要通過。」兩人再次爆發口角，場面一度火爆。

賴清德總統昨主持四月分將官晉任授階典禮時強調，行政院所提出的版本，是依照整體建軍需求所做規畫，不只是裝備的籌獲，更是整體作戰能力的建構，期待立法院一起支持不打折的行政院版草案。他下午在民進黨中執會進一步指出，國防安全是朝野共同責任，並批評在野黨所提版本排除ＡＩ和無人機這兩項關鍵戰力建構，與當今戰爭型態的發展趨勢存有落差，缺乏專業認知。

台中市長盧秀燕昨在台中市議會答詢說，關於軍購案，最重要的是台灣要有武器，不然沒辦法保護自己，全國不分朝野都支持。她並透露，日前訪美時得知，美方也還在調整軍購案的內容，且具體調整方向和「川習會」的結果息息相關，美國總統川普本來下月初訪陸，現可能延後一個月到一個半月，賴清德總統應該也還在等待。

副總統蕭美琴昨以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」年度研討會中表示，在賴總統提出的「全社會防衛韌性」架構下，將能源、資通訊韌性視為國家生存的支柱，而不僅是基礎設施；看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。

蕭美琴 特別條例 軍購條例 賴清德 盧秀燕 徐巧芯 顧立雄 國防部 王定宇

延伸閱讀

在野要求國防條例列軍購細目 沈伯洋憂籌購變更需修法

在野黨版國防特別條例未列AI、無人機 賴總統籲通過院版

賴總統批藍白軍購版本缺乏專業認知 盼以國家利益優先支持政院版

審特別條例藍委不滿國防部態度 顧立雄：非全部都機密

相關新聞

廣角鏡／台東正義操演 美方低調現身

陸軍花東防衛司令部第二作戰區昨清晨在台東太麻里溪出海口實施「正義操演」火砲實彈射擊，M60A3戰車砲、一五五公厘榴彈砲，及一二○、八一迫擊砲接連開火，火光與砲煙交織，場面震撼，吸引不少居民與軍事迷駐足觀看。

顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議昨起逐條審查軍購特別條例草案，不過，朝野從法案名稱到採購武器裝備項目、預算金額上限與財務規畫，經過冗長討論，都難以形成共識，花了一整天僅討論六條條文，其中四條均遭保留，今天將繼續進行第二輪討論。

總統府核定軍中高階人事！許金騰任海軍副司令、吳立平調任常次、邱俊榮接掌艦指部

總統府今天核定新一波軍中高階人事，國防部參事許金騰中將轉任海軍副司令，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長，海軍參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。

軍購條例初審陷僵局 冗長發言僅2條獲共識…周四繼續審議

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到採購項目、預算上限與財務規劃，經過冗長討論都難以達成共識，花了一整天時間僅討論6條條文，其中4條均遭保留，明天將繼續進行第二輪討論。

籲立院支持軍購預算 蕭美琴：台美已蛻變為國防產業夥伴

立法院持續審議國防特別條例草案，副總統蕭美琴今天表示，這份預算並非閉門造車，而是我們與美國等民主盟友長期深刻對話後，所盤點出現階段最優先的投資項目。過去，我們常被視為單純的「軍購買方」；現在，台美已實質蛻變為「國防產業夥伴」。

部隊鍋EP262|造航空母艦難度高 那造無人機航空母艦呢？

美伊開戰，美國派遣兩艘航空母艦參戰。伊朗也有艘用大型貨船改裝的無人機航空母艦，不過未出師就身先死，無緣見到航空母艦對戰無人機母艦的不對稱作戰。但美國的航空母艦製造門檻有多高？軍事能力相對較弱的國家紛紛開始著手打造無人機航空母艦，難度會比較低嗎？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。