顧立雄、徐巧芯互槓 軍購條例初審一整天無共識

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議昨起逐條審查軍購特別條例草案，不過，朝野從法案名稱到採購武器裝備項目、預算金額上限與財務規畫，經過冗長討論，都難以形成共識，花了一整天僅討論六條條文，其中四條均遭保留，今天將繼續進行第二輪討論。

針對國民黨版草案的名稱明定「對美採購」，民進黨立委王定宇質疑限縮適用範圍，國民黨立委徐巧芯回應，國民黨版是將對美採購與對國內採購分開，堅持要用這個名稱。她並質疑，在行政院版中，有哪一項是要跟其他國家購買的？隨即遭國防部長顧立雄反嗆：「相關的都已在機密會議說過，妳是明知故問。」

立法院外交及國防、財政委員會聯席會議審查「國防特別條例」草案，國防部長顧立雄出席。記者林澔一／攝影 林澔一

稍後，徐巧芯又質疑國防部對於提問都以機密為理由來回應，感受不到溝通誠意，又引來顧立雄不滿，回嗆：「若這樣的講法，國防部的機密預算，大概一個都不要通過。」兩人再次爆發口角，場面一度火爆。

賴清德總統昨主持四月分將官晉任授階典禮時強調，行政院所提出的版本，是依照整體建軍需求所做規畫，不只是裝備的籌獲，更是整體作戰能力的建構，期待立法院一起支持不打折的行政院版草案。他下午在民進黨中執會進一步指出，國防安全是朝野共同責任，並批評在野黨所提版本排除ＡＩ和無人機這兩項關鍵戰力建構，與當今戰爭型態的發展趨勢存有落差，缺乏專業認知。

台中市長盧秀燕昨在台中市議會答詢說，關於軍購案，最重要的是台灣要有武器，不然沒辦法保護自己，全國不分朝野都支持。她並透露，日前訪美時得知，美方也還在調整軍購案的內容，且具體調整方向和「川習會」的結果息息相關，美國總統川普本來下月初訪陸，現可能延後一個月到一個半月，賴清德總統應該也還在等待。

副總統蕭美琴昨以錄影方式於美國「國會山莊與矽谷論壇」年度研討會中表示，在賴總統提出的「全社會防衛韌性」架構下，將能源、資通訊韌性視為國家生存的支柱，而不僅是基礎設施；看到各項深化台美合作的新倡議接連提出，象徵雙方已從傳統的「買賣關係」，轉為真正的「國防產業夥伴關係」。