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總統府核定 許金騰任海軍副司令 吳立平調任常次 邱俊榮接掌艦指部

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
總統府核定新一波軍中高階人事，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長。圖／國防部
總統府核定新一波軍中高階人事，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長。圖／國防部

總統府今天核定新一波軍中高階人事，國防部參事許金騰中將轉任海軍副司令，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長，海軍參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。

國防部海軍常務次長黃佑民中將將於4月1日屆齡退伍，同時海軍前副司令敖以智去年11月退伍後，所遺副司令一職懸缺至今，總統府核定，國防部參事許金騰中將轉任海軍副司令，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長，海軍參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。另一方面，國防部情報次長室助理次長朱惠民少將升任海軍參謀長並且晉升中將，今天已由賴清德總統主持晉升儀式。

在其他軍中將官人事異動方面，現任政戰局文宣心戰處處長朱蕙芳少將改調全動署後備指揮部政戰主任，遺缺由文宣心戰處副處長王宜弘上校接任，並且晉升少將。

總統府核定新一波軍中高階人事，國防部參事許金騰中將（圖中）轉任海軍副司令。圖／聯合報系資料照片
總統府核定新一波軍中高階人事，國防部參事許金騰中將（圖中）轉任海軍副司令。圖／聯合報系資料照片

總統府核定新一波軍中高階人事，海軍司令部參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。記者季相儒／攝影
總統府核定新一波軍中高階人事，海軍司令部參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。記者季相儒／攝影

賴清德 海軍 邱俊榮

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