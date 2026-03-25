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軍購條例初審陷僵局 冗長發言僅2條獲共識…周四繼續審議

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
立法院外交國防委員會逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到採購項目、預算上限與財務規劃，經過冗長討論都難以達成共識，國防部長顧立雄、戰規司長黃文啟（圖中）均面露疲態，周四將繼續進行第二輪討論。記者李人岳／攝影
立法院外交國防委員會逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到採購項目、預算上限與財務規劃，經過冗長討論都難以達成共識，國防部長顧立雄、戰規司長黃文啟（圖中）均面露疲態，周四將繼續進行第二輪討論。記者李人岳／攝影

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到採購項目、預算上限與財務規劃，經過冗長討論都難以達成共識，花了一整天時間僅討論6條條文，其中4條均遭保留，明天將繼續進行第二輪討論。

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，其中行政院版有7條條文、民眾黨版有8條、國民黨版有9條。然而用了一個上午時間，連法案名稱和立法目的都難以達成共識。

下午會議繼續進行，除了以國防部為主管機關沒有異議外，國民黨版規定軍事採購計畫應依政府採購法及相關法令辦理，並視防衛目標、戰力需求、裝備規格、財務方案以及風險控管等提出可行性評估及詳實規劃。也在國防部及朝野均無異議下通過。

但緊接下來屬於「深水區」的採購項目、預算上限與財務規劃，又陷入各說各話的冗長發言，每一條文平均要花一個半小時以上討論。民進黨立委緊咬在野版本草案未列入「台灣之盾」及扶植無人機產業，是不支持相關建設。綠委王定宇也質疑國民黨版條文僅列3800億元，並無「3800億+N」的精神。

國民黨立委馬文君則質疑「台灣之盾」及AI指管系統升級究竟有多重要、為何要編入特別預算？國防部戰規司長黃文啟說明，軍方現有的「迅安」、「寰網」等數位系統無法與人工智慧（AI）結合，未來將透過特別預算引進AI技術，並逐步汰除「容易被一次性摧毀」的集中式指管系統，改建構去中心化的指管原則。黃文啟解釋，人工智慧不是「隨插即用」，還要經過訓練，因此會逐步取代現有指管系統。

黃文啟強調，若沒有AI輔助決策，傳統感測器難以處理各種不同空速與空層的目標。此外，國防部計畫從美軍現用系統轉移技術，確保台灣在封鎖環境下仍能具備自主維修能量。

黃文啟說，過去兩年國軍已採購4000多架軍用商規無人機，並由國內8家廠商製作，但目前廠商仍面臨缺乏長期訂單的誘因，導致業者必須轉向爭取國外訂單維持生計，這正是為何需要透過特別預算編列多年期長單，來穩固本土產業鏈的誘因。

由於朝野對於採購項目、預算上限與財務規劃各有堅持，毫無空間達成共識，會議主席、召委陳冠廷宣布相關條文保留，連同後續尚未審議條文，留待明天繼續第二輪討論。

馬文君 特別預算 國防部 軍購條例

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