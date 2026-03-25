快訊

這桌能吃飽？高中畢旅桌菜被嫌「不如進香團」 照片曝光掀兩派論戰

「塑膠袋之亂」延燒…部分便當店不提供 登山團也呼籲山友須自備

元大金今晚7點半召開重訊記者會 總經理說明董事會重大決議

聽新聞
0:00 / 0:00

籲立院支持軍購預算 蕭美琴：台美已蛻變為國防產業夥伴

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統蕭美琴。圖/聯合報系資料照片
副總統蕭美琴。圖/聯合報系資料照片

立法院持續審議國防特別條例草案，副總統蕭美琴今天表示，這份預算並非閉門造車，而是我們與美國等民主盟友長期深刻對話後，所盤點出現階段最優先的投資項目。過去，我們常被視為單純的「軍購買方」；現在，台美已實質蛻變為「國防產業夥伴」。

蕭美琴在臉書表示，這陣子，立法院正密集審議國防特別條例草案，她知道社會上有許多討論，所以她想藉這個機會，和大家分享這項法案背後，攸關台灣未來的深刻意義。

蕭美琴說，首先，面對全球地緣政治的動盪，各國都正投入更多資源強化國防。當全世界都在積極厚植韌性時，台灣絕對不能在此刻弱化自己。我們每天在第一線面對灰色地帶的襲擾，這不是遙遠的假想，而是日常。我們必須向世界展現捍衛民主自由的決心，才能贏得國際社會持續的尊重與支持。

其次，蕭美琴強調，這份預算並非閉門造車，而是我們與美國等民主盟友長期深刻對話後，所盤點出現階段最優先的投資項目。過去，我們常被視為單純的「軍購買方」；現在，台美已實質蛻變為「國防產業夥伴」。資源將精準投入不對稱戰力與自主平台建構，讓台灣安全與國際接軌，這更是互信的具體展現。

蕭美琴說，更重要的是，這是一套全面且不可分割的戰略藍圖。從傳統嚇阻、不對稱戰力到民間供應鏈升級，這是一環扣一環的防護網。這不是菜單上能隨意單點的選項，而是必須同步推進的系統性工程。這筆投資更將帶動百工百業，將台灣頂尖的創新與製造實力，轉化為護國的價值。

蕭美琴表示，台灣是民主社會，有不同的聲音非常自然，這也是我們拚盡全力要守護的價值。但在保護台灣這條路上，我們都在同一條船上，沒有人是局外人。這筆預算也是為了讓下一代能安心做夢，所必須撐起的保護傘。

「我衷心期盼這項預算能獲得全體國人與立法院的全力支持。」蕭美琴說，讓我們凝聚共識，讓台灣繼續自信、勇敢且自由地走向世界。

軍購 地緣政治 蕭美琴 美國 台灣 台美關稅

延伸閱讀

在野要求國防條例列軍購細目 沈伯洋憂籌購變更需修法

賴總統批藍白軍購版本缺乏專業認知 盼以國家利益優先支持政院版

鄭麗君：無人機預算遲未審議 衝擊台灣戰略地位

審特別條例藍委不滿國防部態度 顧立雄：非全部都機密

相關新聞

軍購條例初審陷僵局 冗長發言僅2條獲共識…周四繼續審議

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到採購項目、預算上限與財務規劃，經過冗長討論都難以達成共識，花了一整天時間僅討論6條條文，其中4條均遭保留，明天將繼續進行第二輪討論。

總統府核定 許金騰任海軍副司令 吳立平調任常次 邱俊榮接掌艦指部

總統府今天核定新一波軍中高階人事，國防部參事許金騰中將轉任海軍副司令，海軍艦隊指揮部指揮官吳立平中將調任國防部常務次長，海軍參謀長邱俊榮中將接任艦指部指揮官。

籲立院支持軍購預算 蕭美琴：台美已蛻變為國防產業夥伴

立法院持續審議國防特別條例草案，副總統蕭美琴今天表示，這份預算並非閉門造車，而是我們與美國等民主盟友長期深刻對話後，所盤點出現階段最優先的投資項目。過去，我們常被視為單純的「軍購買方」；現在，台美已實質蛻變為「國防產業夥伴」。

部隊鍋EP262|造航空母艦難度高 那造無人機航空母艦呢？

美伊開戰，美國派遣兩艘航空母艦參戰。伊朗也有艘用大型貨船改裝的無人機航空母艦，不過未出師就身先死，無緣見到航空母艦對戰無人機母艦的不對稱作戰。但美國的航空母艦製造門檻有多高？軍事能力相對較弱的國家紛紛開始著手打造無人機航空母艦，難度會比較低嗎？

賴總統批藍白軍購版本缺乏專業認知 盼以國家利益優先支持政院版

立法院外交及國防委員會與財政委員會本周聯席會議，併案審查朝野所提的軍購特別預算條例草案。身兼民進黨主席的賴清德總統今（25）日在中執會指出，國防安全是朝野共同責任，但藍白版本排除無人機及AI等關鍵戰力的建構，與爭型態的發展趨勢存有落差、缺乏專業認知，呼籲各黨以國家利益優先，盡速通過政院版本。

軍購案美方還在調整...盧秀燕曝川習會後會有新的方向 賴總統也在等

對美軍購案今天進入委員會逐條審議，成全台乃至美方關注焦點。台中市長盧秀燕今天透露，她訪美時得知美方也還在調整軍購案的內容，且具體調整方向和「川習會」的結果息息相關，川普本來下月初訪陸，現可能延後1個月到1個半月，賴清德總統應該也還在等待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。