在野要求國防條例列軍購細目 沈伯洋憂籌購變更需修法

立法院今天聯席審查國防特別條例草案，朝野對採購項目呈現方式無共識。在野主張應條列軍購具體品項、金額，民進黨立委認為若納細目恐因匯率或籌購變更導致修法。國防部長顧立雄強調，條例、預算應分開，將在後續預算審查階段詳述細節。

立法院外交及國防委員會、財政委員會排定於23日、25日與26日，一連3天聯席會議併案審查行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨團「強化國防及對美軍事採購特別條例」（3800億元+N）、民眾黨團「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（4000億元）所提國防特別條例草案。根據規劃，23日為詢答，今天與明天是逐條審查。

針對法案名稱、第1條立法目的、第4條採購項目同樣保留；第2條主管機關通過（3版本均相同）、第3條採購規劃（後勤、財務、期程、防衛目的等）按照國民黨版本通過。

針對第4條採購項目，在野版本提及確切的採購項目，例如M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統等，並包含金額、數量；政院版以「精準火砲」概之。

民進黨立委沈伯洋指出，條例並不會納入金額、數量等細節，如果未來遇到匯率或無法順利籌購上述項目得改採其他精準火砲，則必須修法；顧立雄提到，「目前仍是條例審議，而非審查預算」，因此條例、預算案應分開，國防部也會在後續預算審查階段詳述金額、案項及期程，若將兩者綁一起恐會造成混淆。

國民黨立委馬文君表示，無論是民眾黨或國民黨版，就是僅列出美方目前願意供售的項目，若朝野無共識則保留進行協商。會議主席、民進黨籍召委陳冠廷最後裁示，由於無共識將保留在第2輪繼續討論。