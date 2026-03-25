賴總統批藍白軍購版本缺乏專業認知 盼以國家利益優先支持政院版

立法院外交及國防委員會與財政委員會本周聯席會議，併案審查朝野所提的軍購特別預算條例草案。身兼民進黨主席的賴清德總統今（25）日在中執會指出，國防安全是朝野共同責任，但藍白版本排除無人機及AI等關鍵戰力的建構，與爭型態的發展趨勢存有落差、缺乏專業認知，呼籲各黨以國家利益優先，盡速通過政院版本。

民進黨團立院總召蔡其昌會中指出，軍購條例審議進度緩慢，和事前預期相符，初步評估未來多數條文將保留送交朝野協商，後續戰場必須密切關注。

民進黨今日舉行中執會，針對軍購特別條例審查，民進黨發言人吳崢轉述指出，賴清德期待透過實質審查，讓國人清楚知道，政院推出八年1.25兆元的國防特別條例草案，是建立在專業評估與整體戰略規劃上，最符合提升台灣防衛戰力所需，除了軍備採購外，也完整涵蓋軟硬體整合、訓練強化、合作研發與自主生產等面向的建軍布局，條例內容聚焦七大重點項目，包括打造「台灣之盾」飛彈防禦核心系統、導入AI輔助及C5ISR指管系統、無人載具及其反制系統等。

賴清德指出，無人載具系統與AI指管能力，不僅僅是技術選項，更是當代國防體系和不對稱作戰發展的關鍵基礎；令人遺憾的是，兩個在野黨提出的版本，把AI和無人機，這兩項關鍵戰力的建構，通通排除不列入，可見與當前戰爭型態的發展趨勢存在顯著落差，缺乏專業認知。

賴清德重申中國對台灣的軍事野心從未放棄、持續加劇。在這樣的情勢下，強化防衛能力、建立安全且可靠的供應鏈體系，以及推動國防自主，都是不可或缺的國家戰略，因此必須嚴格規範「非紅供應鏈」、排除中國因素，並提升國防自主性，以確保資訊安全與後勤體系穩定。若在供應鏈安全上沒做好把關，恐將形成防衛戰力缺口及作戰韌性不足。

「有主權才有國家，有實力才有和平，國防安全是朝野共同的責任。」賴清德最後呼籲朝野各黨，應以國家整體利益為優先，尊重專業、支持國軍，盡速通過經國防專業評估，且有六成民意所支持的行政院版國防特別預算條例草案，為台灣安全奠定更穩固的基礎。