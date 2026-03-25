鄭麗君：無人機預算遲未審議 衝擊台灣戰略地位

行政院副院長鄭麗君今天說，無人機是國家戰略產業，具民主供應鏈與國防自主雙重目標，若無人機相關預算遲遲無法完成審議，不僅嚴重衝擊國軍戰力及國安韌性，也將延宕台灣無人機產業發展，衝擊台灣在全球供應鏈中已逐步形成的戰略地位。

鄭麗君在臉書（Facebook）發文表示，在行政院版國防特別條例草案，以及一直未通過的今年度中央政府總預算案，都規劃無人機發展相關預算，請民眾共同關注這兩案在立法院的審議情形，也希望立法院儘速審議通過。

鄭麗君說，立法院外交及國防委員會、財政委員會本週審查行政院版「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，其中包括無人載具及其反制系統的特別預算規劃，用於遠距偵蒐、攻擊任務，以及各級指揮所、地面部隊、重要軍事基礎設施的安全防護。

鄭麗君說，從俄烏戰爭到近期中東衝突實戰經驗顯示，無人機在不對稱作戰中扮演重要角色，無人機產製能力提升就是增強國防自主實力。此外，無人載具可多元應用於醫療、運輸、農業、防災、國土測繪、海域、全社會防衛韌性眾多領域，已在國際形成「非紅供應鏈」需求的龐大商機。

鄭麗君表示，行政院在2024年就由她召集跨部會組成「無人載具發展專案會議」，擬定「產業發展、國防自主、民主供應鏈」3大政策目標，並由經濟部統籌提出「無人載具產業發展統籌型計畫」（2025年至2030年），預計投入新台幣442億元支持技術開發，打造國內完整供應鏈，推動台灣無人載具在國防安全、災害防救、智慧製造、智慧交通、醫療運送、農業監測與精準作業、海空域治理等領域的應用發展。

鄭麗君說，過去1年多，政府與產業共同努力，台灣無人機產值由2024年的50億元，成長至2025年的129億元，成長幅度超過2.5倍。其中無人機整機外銷金額更由2024年的1.4億元，成長至2025年的29.5億元，外銷成長值達21倍，顯示台灣無人機已成為民主陣營的重要夥伴。此刻無人機產業發展腳步不能停下，如果沒有預算持續支持，這一切恐將停頓。

鄭麗君指出，除國防特別條例草案，在民國115年度中央政府總預算案，各部會也已編列攸關無人機整體產業發展、產業聚落打造、無人載具技術研發，以及各領域應用發展的公務預算超過72億元。

鄭麗君說，行政院將依據擴大國內外需求引導產業發展、技術開發與國際鏈結、形成產業聚落生態系、訂定使用規範及推動資安檢測、提升全社會防衛韌性5大推動策略，推動無人載具產業發展政策及管理機制，希望達成2027年無人機全非紅供應鏈的目標。

鄭麗君表示，除了這兩項預算，再加上立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」有關無人載具反制系統的預算，這3筆預算將提供台灣無人機產業快速發展的完整拼圖，缺一不可。呼籲立法院儘速審議通過國防特別條例及115年度總預算案，強化台灣國防韌性，讓台灣無人機產業在國際市場持續茁壯，深化台灣在全球民主供應鏈的戰略夥伴地位。