審特別條例藍委不滿國防部態度 顧立雄：非全部都機密

立法院今天併案審查國防特別條例草案，朝野在中午會議休息前，對法案名稱和第1條內容仍無法達成共識。國民黨立委徐巧芯不滿國防部態度；國防部長顧立雄回應，照徐巧芯邏輯「凡是擺機密都不能通過」，且特別條例並沒有全部都是機密預算。

立法院外交及國防、財政委員會今天繼續進行聯席會議，併案審查行政院及在野黨團所提國防特別條例草案，議程進入逐條審查階段，朝野對法案名稱和第1條條文內容無法取得共識，會議主席、民進黨籍召委陳冠廷中午時宣布會議休息，下午繼續審查草案第2條，並提及法案名稱與第1條因朝野無共識先保留，視情況再進行第2輪討論。

行政院版的國防特別條例草案第1條明定，因應中共軍事威脅持續擴增，為建置可強化國軍防衛韌性與不對稱戰力之武器及裝備，運用重層攔截網，打造台灣之盾；引進高科技及人工智慧，加速擊殺鏈；厚植國防產業，打造非紅供應鏈之強韌防衛體系，以提升聯合作戰效能，確保國家安全，特制定本條例。

民眾黨立委王安祥指出，民眾黨版的國防特別條例草案，認為非紅供應鏈在國防產業發展條例就已經提到，所以特別條例就不需要再提到。

徐巧芯指出，厚植國防實力不分黨派都支持，國民黨版的特別條例草案是希望聚焦於對美軍購以及美國所授權的服務採購部分，其他的部分則回歸到一般預算。

民進黨立委沈伯洋表示，這次國防特別條例立法精神不是只有軍購，重點是要國防自主，不要在台灣製造時，發生缺少零件問題，當其他國家生產時能夠不依賴獨裁國家。

經過朝野多次討論，仍無法對第1條條文內容達成共識。

徐巧芯表示，在野黨沒有感受到國防部的誠意，比如先前詢問問題，被顧立雄說「明知故問」，國民黨立委賴士葆詢問則被說沒參加秘密會議，「參加秘密會議被講，不參加秘密會議也要被你講」，基本上民眾希望審查是能夠公開透明，特別是高額國防特別預算可能排擠國家財政，希望越公開透越好。

徐巧芯說，因此國民黨版的特別條例草案都是美國政府已經授權，且已經有公開的，國民黨都支持，但現在沒有辦法透露的，等到可以公布，國民黨也會支持通過，若像國防部今天的態度，那第1條還是保留送協商。

顧立雄表示，如果照徐巧芯的講法，只要是公務預算裡面的機密預算，大概一個都不用通過了，徐巧芯的邏輯就是「凡是擺機密都不能通過」，且特別條例並沒有提到全部都是機密預算。

徐巧芯回應，並沒有說特別預算全部都是機密預算，但今天提問國防部，「什麼都說機密」，一下說明知故問，一下說沒有參加秘密會議，國防部就是這種態度，民眾才會對國防特別條例這麼有意見。

顧立雄指出，目前是特別條例草案審查階段，當條例通過後審查特別預算時，預算會區分公開、機密預算，和審查年度預算一樣，國防部會盡量把不需要列入機密預算的項目，放入公開預算內，先前行政院版特別條例尚未交付委員會審查前，因為有部分項目涉及機敏，所以才安排機密專報，國防部事後也將可以公開的項目公開。