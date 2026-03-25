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軍購案美方還在調整...盧秀燕曝川習會後會有新的方向 賴總統也在等

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，關於軍購案，美方也還在調整，且和川習會的結果息息相關，相信賴清德總統也還在等。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，關於軍購案，美方也還在調整，且和川習會的結果息息相關，相信賴清德總統也還在等。記者陳敬丰／攝影

對美軍購案今天進入委員會逐條審議，成全台乃至美方關注焦點。台中市長盧秀燕今天透露，她訪美時得知美方也還在調整軍購案的內容，且具體調整方向和「川習會」的結果息息相關，川普本來下月初訪陸，現可能延後1個月到1個半月，賴清德總統應該也還在等待。

盧秀燕今天赴台中市議會施政總報告。民進黨議員周永鴻質詢表示，盧本月中訪美，也有談到軍購案，發表談話說「軍購案就像買保險」，看似支持，但回國後始終沒有表達明確態度，希望她在議會說出，支持哪個版本的軍購案通過？

盧秀燕答詢說，關於軍購案，最重要的是台灣要有武器，不然沒辦法保護自己，全國不分朝野都支持，民調也顯示61%國人支持軍購；另一方面，每個人支持的軍購案版本不同，事實上連美方也還在調整，最重要的還是要確實採購，且符合最新的戰爭情勢。

盧秀燕指出，美國總統川普本來預計下月出訪陸，但由於美伊戰爭爆發，川普得坐鎮美國，川習會將延遲1個月到1個半月；川習會與台灣軍購案有連動性，相信賴清德總統很了解，也有掌握相關資訊，應該也在等待1個半月後的時勢變化，全世界都在關注。

美方 美國 周永鴻

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