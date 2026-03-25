軍購條例審查無交集 顧立雄、徐巧芯兩度爆口角互嗆

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，不過朝野從法案名稱到立法目的都難以達成共識，花了一個上午時間均沒有進展。過程中，國防部長顧立雄和國民黨立委徐巧芯兩度爆發口角，徐巧芯質疑還有哪些項目要跟其他國家採購？顧立雄反嗆在機密專報都已講過，徐巧芯是明知故問。

立法院外交國防委員會今天開始逐條審查軍購特別條例，其中行政院版有7條條文、民眾黨版有8條、國民黨版有9條。然而還沒進入條文內容，光是法案名稱就難以達成共識。

行政院版名稱為「強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例」，民眾黨版為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計劃採購特別條例」，國民黨版為「強化國防及對美軍事採購特別條例」。對於國民黨版的名稱明定對美採購，民進黨立委王定宇質疑將限縮適用範圍，建議整合行政院版和民進黨版的名稱。徐巧芯指出，國民黨版是將對美採購與對國內採購分開，堅持要用這個名稱。

徐巧芯更質疑，在行政院版的提案中，除了有關台灣委製以及商購外，條文中有哪一條是要跟其他國家購買的？是哪些國家？顧立雄對此不滿表示，整個案子不是只有對美軍購，「相關的已經在機密專報中做過回答，如果說當時沒有參與的人....」。

顧立雄還沒講完，徐巧芯回「我有參與」，立刻引發顧不滿，一度高聲反嗆「如果你有參與就應該知道，那你明知故問，我可以明確的講，你明知故問。」朝野對名稱問題花了一個半小時發言仍毫無共識。

對於條文第一條的立法目的，朝野各方又陷入冗長發言，徐巧芯質疑朝野從名稱到內容難以達成共識，問題在難以感受到國防部的誠意，尤其高額的預算可能排擠國家財政，國人希望盡可能公開透明。徐巧芯揚言，若國防部都宣稱是機密，就通過可以講的部分，沒有講的等可以講時再通過。

顧立雄對此再次不滿回嗆「若這樣的講法，國防部公務預算裡的機密預算，大概一個都不要通過！」兩人又再次爆發口角，讓場面十分尷尬。朝野花了一個上午，對於條例名稱和立法目的都無法取得共識，均保留交付協商。