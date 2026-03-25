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主持將官晉任典禮 賴總統再籲朝野支持政院版軍購條例

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴清德總統今天主持4月份將官晉任授階典禮。圖/總統府提供
賴清德總統今天主持4月份將官晉任授階典禮。圖/總統府提供

賴清德總統今天主持4月份將官晉任授階典禮時表示，當前國際局勢變化快速，面對威權擴張、灰色地帶侵擾及新型態作戰的威脅，台灣沒有鬆懈的空間。行政院版國防特別預算條例草案是建構整體作戰能力，期盼立法院不分黨派共同支持，讓國軍有更充足的資源守護國家安全，提升國家整體防衛韌性。

賴總統致詞表示，恭喜各位榮升的將軍，能夠在國軍長年的訓練與考驗中脫穎而出，這不僅代表大家在專業能力、領導統御、以及工作表現上的傑出成就，更代表國家對各位的高度肯定與深切託付。

賴總統恭喜朱惠民晉任中將，他指出，朱將軍長期深耕情報領域，對印太區域情勢研析、敵情研判、以及情報整合等工作都有卓越的表現。此次朱將軍調任海軍司令部參謀長，期許能將豐富的情報專業與聯戰觀念，導入海軍整體建軍規劃，提升海軍的防衛韌性。

此外，賴總統也恭喜張建民、王宜弘、吳育全、嚴明德、宋振亞等五人晉任少將。賴總統說，各位不論是在人力編裝、政戰文宣、衛勤整補、或是預算編審、反艦阻敵等任務都全力以赴，達到精進國軍聯戰效能、強化整體國防力量的目標。他要向各位表達肯定，也感謝各位的努力與貢獻。

賴總統說，當前國際局勢變化快速，區域安全挑戰日益複雜；面對威權擴張、灰色地帶侵擾，以及新型態作戰的威脅，「我們沒有鬆懈的空間」。

賴總統表示，國軍肩負守護國家安全、民主自由、人民生活的重任，必須持續精進聯合作戰能力，強化不對稱戰力，落實實戰化訓練，並結合人工智慧與科技發展，來提升國家整體的防衛韌性。

立法院正在審議國防特別預算條例，賴總統強調，行政院所提出的版本，是依照整體建軍需求所做的規劃，不只是裝備的籌獲，更是整體作戰能力的建構。從聯合情監偵、指揮管制，到火力運用、後勤支援與持久作戰量能，每個環節都必須彼此銜接、相互支撐，才能形成完整的防衛體系。

賴總統說，因此，期待立法院不分黨派，一起支持不打折的行政院版國防特別預算條例草案，讓國軍有更充足的資源、更先進的裝備，以及更堅實的應變能力。

賴總統也說，藉這個機會，他要特別感謝在場的寶眷。軍人肩負保家衛國的責任，正因為有各位的體諒與支持，國軍弟兄姊妹才能全心投入戰備與訓練。

國家安全 海軍 軍購條例

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