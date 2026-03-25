指國民黨軍購3800億+N不可行 前藍委：應拉到9千億並建快速通道清單

日前美國情報機構釋出報告，評估中國2027無計畫武力犯台。立法院本周排審軍購條例。國民黨前立委許毓仁今日表示，國民黨提出的「3800億+N」版本不可行，他建議將版本提高到8千億至9千億之間，更貼近台灣當前整體防衛需求，也可以提出「快速通道清單」，優先採購需要項目，並透過強力監督把關商購以避弊。

許毓仁說，這兩天在華府與國會資深幕僚及行政部門交流時，反覆聽到一個訊息：美國內部情資評估雖然認為中國在2027年直接對台動武的機率不高，但這絕不代表習近平已經放棄犯台的決心。真正更危險的，是北京可能因此獲得更多時間，持續準備、逐步累積條件，並伺機利用台灣內部的政治破口，以及美國在中東等其他戰略方向上的分心。

許毓仁說，美方朋友對台灣朝野長期無法在國防預算上達成共識、讓預算一延再延，普遍感到困惑，甚至不解。原因很簡單：時間窗口不在台灣這一邊。目前立法院外交及國防委員會正在審議軍購條例，三黨都提出了各自版本。就國民黨提出的「3800億+N」版本而言，正如我先前指出的，這在技術上、採購程序上，以及立法慣例上，都存在高度不可行性。

許毓仁說，國民黨過去也曾執政，也曾推動過重大軍事採購，理應非常清楚，中華民國能買什麼、美國願意賣什麼，並不是臨時起意就能改變，而是早已經過雙方長期協商、能力盤點與系統評估。用一種「邊走邊編、邊談邊加」的方式處理國防預算，不符合軍購運作的現實。

許毓仁說，令人憂心的是，目前版本將無人機排除在外。這一點極其危險。面對中國日益升高的灰色地帶侵擾，以及未來可能採取的封鎖、消耗、襲擾與奪島作戰模式，無人機、無人船，以及各式監偵與感測工具，早已不是可有可無的附屬品，而是台灣防衛韌性與生存能力的必要條件。若將這些項目排除，等於主動削弱台灣最迫切、最具成本效益的不對稱戰力。

許毓仁指出，另一個重大變數是，一個月後川普即將與習近平會面。台灣的時間窗口正在迅速縮短。若屆時台灣仍未能通過國防預算，川普完全可能為了讓習近平接受美國在其他議題上的條件，而在對台軍售問題上做出讓步。到了那個時候，不但不會有「+N」，恐怕連望穿秋水都未必等得到發價書。華盛頓把軍購看成一個政治夥伴關係，安全防衛是必須的，夥伴關係更是不能輕忽。

許毓仁認為，行政院所提出的1兆2千億版本，基本上是因應當前台灣所面對的中共軍事威脅、整體防衛需求，以及灰色地帶行動而設計。我相信這套規劃並非憑空而來，而是與美方已有相當程度的討論與對接。

許毓仁建議，國民黨若展現負責任的國安立場，較合理的做法應是將版本提高到8千億至9千億之間，使其更貼近台灣當前整體防衛需求；至於剩餘約3千多億，則可透過預算審查與分年編列方式，逐步納入正常預算體系處理。

許毓仁進一步說，國民黨也可以提出「快速通道清單」（Fast Track List），也就是針對台灣最急迫的防衛需求，例如無人機、無人船、監偵裝備、彈藥補充與關鍵後勤項目，建立優先採購與優先生產機制，並要求美方定期交付、不得延宕。這樣的好處在於，當全球供應鏈與地緣政治局勢同時緊張之際，台灣所需武器能夠被優先排入生產排序，甚至拉出一條專屬快速通道來加速點交。

許毓仁提到，至於商購可能涉及的弊案疑慮，也不是沒有解方。國民黨完全可以透過強力監督來把關，並且要求擴大美方技術轉移，由中科院或相關國防單位主責執行，並進一步主張50%生產線留在台灣，以強化本土維保、戰時補充與產業韌性。

許毓仁說，國民黨在立院外委會內並非沒有專業聲音，像國民黨立委陳永康、徐巧芯，先前都曾嘗試提出接近8100億的版本，方向上其實更接近務實可行的路線。若能以修正動議方式，朝這樣的思路調整，並非沒有機會讓朝野在國防議題上找到交集。他不願看到執政黨與反對黨提出的版本差距過大，導致根本無從比較、無法整合，最後全案保留，拖到院會表決時，再由藍白聯手封殺政院版本。那樣的結果，對台灣而言將是一場真正的災難。