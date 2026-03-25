徐巧芯問軍購來源 顧立雄：妳明知故問

立法院今天併案審查國防特別條例草案，朝野對法案名稱及採購對象仍存歧見。國民黨立委徐巧芯質疑若不限對美採購，究竟向誰購買；國防部長顧立雄回擊「妳明知故問」，並指出，國防部過去已在機密報告說明，且徐巧芯也有出席。

立法院外交及國防委員會、財政委員會，23日、25日、26日的聯席會議併案審查行政院「「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨團「強化國防及對美軍事採購特別條例」（3800億元+N）、民眾黨團「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」（4000億元）所提國防特別條例草案。根據規劃，23日為詢答，25日及26日則逐條審查。

民進黨立委、立法院外交及國防委員會召集委員陳冠廷指出，因3案名稱不同，因此先討論法案名稱。顧立雄指出，強化戰力來源不限制對美，但國民黨版的名稱聚焦「對美」，後續條文易受拘束；而民眾黨雖聚焦保衛國家安全，但此說法仍屬廣泛，因此以國防部立場，盼能以政院版本作為條例名稱。

民眾黨立委王安祥指出，民眾黨版開宗明義就是保護國家安全，因此建議採用民眾黨版；國民黨立委徐巧芯則提到，國民黨則堅持要以國民黨版名稱，對美軍購與台灣國造的部分應分開，這就是國民黨核心原則。

國民黨立委陳永康則認為，政院版、民眾黨名稱中提到的「不對稱」是戰術性的，如果沒有大戰略思維則無法承受，例如以色列的鐵穹防空系統相當優秀，但仍無法抵銷伊朗的低價飛彈、無人機，因此不對稱應該是手段、方法，而非目的，而國民黨版就是支持美國對民主法治的支持。

民進黨立委王定宇認為，就名稱來說，民眾黨版與政院版的名稱差異不大，而國民黨版也並非不好，則是國軍採購的對象未必只有美國，若名稱聚焦在美國，對其他國家採購的可能性就會被限縮，因此建議將政院版、民眾黨版的名稱結合。民進黨立委沈伯洋、羅美玲、林楚茵則抱持相同立場。

徐巧芯關切，若採購對象不僅限於美國，「那是跟哪個國家買」；顧立雄回應，「我無法回答，原因是我在機密專案報告中已經說過了」。徐巧芯則回應，「我有參與機密專報」，顧立雄則強調，「妳有參與就是知道，妳明知故問」。

陳冠廷最後裁示，由於對法案名稱沒有共識，因此保留在第2輪繼續討論。