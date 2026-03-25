總統：盼立院不分黨派 挺不打折政院版國防特別條例

總統賴清德今天主持4月將官晉任授階典禮時表示，立法院正在審議國防特別預算條例，期待立法院不分黨派，一起支持不打折的行政院版國防特別預算條例草案，讓國軍有更充足的資源、更先進的裝備及更堅實的應變能力。

總統賴清德上午在國安會秘書長吳釗燮、國防部副部長徐斯儉、參謀總長梅家樹等人陪同下，主持中華民國115年4月將官晉任授階典禮。

總統先恭喜朱惠民晉任中將，他表示，朱惠民長期深耕情報領域，對印太區域情勢研析及情報整合等工作，都有卓越的表現。此次朱惠民調任海軍司令部參謀長，期許能夠將豐富的情報專業與聯戰觀念，導入海軍整體建軍規劃，提升海軍的防衛韌性。

總統接著恭喜張建民、王宜弘、吳育全、嚴明德、宋振亞5位晉任少將，不論在人力編裝、政戰文宣、衛勤整補或是預算編審、反艦阻敵等任務，都全力以赴，達到精進國軍聯戰效能、強化整體國防力量的目標。

總統說明，當前國際情勢變化快速，區域安全挑戰日益複雜，面對威權擴張、灰色地帶侵擾，以及新型態作戰的威脅，沒有鬆懈的空間。國軍肩負守護國家安全、民主自由、人民生活的重任，必須持續精進聯合作戰能力、強化不對稱戰力、落實實戰化訓練，並結合人工智慧與科技發展，提升國家整體的防衛韌性。

總統提到，這段期間，立法院正在審議國防特別預算條例，行政院所提出的版本，是依照整體建軍需求所做的規劃，不只是裝備的籌獲，更是整體作戰能力的建構。從聯合情監偵、指揮管制，到火力運用、後勤支援與持久作戰量能，每個環節都必須彼此銜接、互相支撐，才能形成完整的防衛體系。

因此，總統強調，期待立法院不分黨派，一起支持不打折的行政院版國防特別預算條例草案，讓國軍有更充足的資源、更先進的裝備及更堅實的應變能力。