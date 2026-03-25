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軍購案進入逐條審議 盧秀燕：比起軍購更應該關心物資短缺問題

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕表示，大家很關心軍購案，但也應該注意中東戰爭導致的物資短缺，建議中央不要只平抑油價，應該著手處理物資問題。記者陳敬丰／攝影
台中市長盧秀燕表示，大家很關心軍購案，但也應該注意中東戰爭導致的物資短缺，建議中央不要只平抑油價，應該著手處理物資問題。記者陳敬丰／攝影

對美軍購案今天將進入委員會逐條審議階段，台中市長盧秀燕表示，大家很關心軍購案，但更應該關心中東戰爭導致的物資問題，尤其是和油料相關的物資，包含塑膠袋、塑料件等等，甚至藥品也可能有短缺或價格上漲的狀況，建議中央不要只平抑油價，也要解決物資問題。

盧秀燕今天上午赴議會施政總報告，會前受訪表示，她知道大家很關心軍購案，但這幾天要拜託大家更關心中東戰爭、伊朗戰爭導致的物資缺乏問題；目前油輪無法進出荷姆茲海峽，全世界都在追油，我國政府也又嘗試平抑油價，但和油料相關的物資，也有價格上漲或惜售的問題。

盧秀燕指出，上午詢問相關局處，如建國市場使用很多塑膠袋，就有出現短缺或廠商惜售特定尺寸的問題，也有漲價的狀況；藥品也是，全世界運輸現在面臨困難，連帶讓藥品缺乏或價格上漲。她已經指示經發局、衛生局，這兩天要盡快掌握相關物資的供應與價格問題。

盧也說，類似問題不只存在台中市，是全國性乃至全世界的問題，建議中央處理相關問題的時候，不要只平抑油價，更應該了解相關物資、民生供應的問題，若有物資不足或價格上漲，應該想辦法解決。

媒體詢問，盧秀燕此次訪美，美方認為她對國防議題相當熟悉。盧回答，自己從政30多年，過去大家比較注意她在內政方面的表現，其實她擔任6屆立委，有13個會期在外交國防委員會，多次擔任主席，也擁有國家安全跟戰略國際事務相關的學位；有機會為國家說話，非常榮幸。

媒體也問盧怎麼看待前總統馬英九辦公室與國民黨副主席蕭旭岑的爭議，盧秀燕說，沒有評論。

伊朗戰爭 蕭旭岑 衛生局 盧秀燕

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