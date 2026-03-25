民調：62%支持軍購特別預算 顧立雄盼朝野體會民意

國防院近期進行民調，62%民眾支持政府編列軍購特別預算。國防部長顧立雄今天表示，民眾同意以實力取得和平，期待提升嚇阻維持現狀，期盼朝野逐條審查國防特別條例草案時，能體會台灣人民的民意。

立法院外交及國防、財政委員會今天繼續進行聯席會議，併案審查行政院及在野黨團所提國防特別條例草案，議程進入逐條審查階段；顧立雄上午進入會議室前接受媒體聯訪。

國防安全研究院近期進行民調，顯示62%民眾支持政府編列軍購特別預算，有59%的民眾認同「投資國防就是投資和平」。

顧立雄表示，不只國防院民調，其他民調也都顯示台灣民眾支持強化國防，也支持行政院所提出的草案版本，顯示民眾同意以實力取得和平，然後不斷地提升戰力達到嚇阻維持現狀，這都是民眾的期待。

顧立雄說，希望逐條審查時，能體會台灣人民民意，不分朝野理性的一同為增強台灣軍事實力、一起努力強化國防。

至於對美軍購延宕，顧立雄解釋，國防部一直提到，除了F-16戰機、MK48魚雷、AGM-154飛彈之外，其他對美軍購的部分，很多是屬於增購的部分，因為有增購，所以期程就有所調整，但事實上很多已經在交運，或是已經交運完畢，或正在執行中。

顧立雄表示，有所延宕的部分，美國已經成立專案小組，加速推動相關武器能趕上進度，國防部也一再說明，美方對於能夠盡速強化台灣自我防衛能力的幫助，急迫感相當高，台美雙方會就這部分共同努力，建軍備戰是持續性的，不可能因為某項武器延宕，就說建軍備戰工作不需要持續，所以任何戰力的提升，都是逐步不斷堆疊，增強台灣軍事力量、嚇阻能力。

陸軍清晨在台東太麻里進行火砲操演，媒體關注國軍重新在敵人可能登陸的紅色沙灘操演的原因，以及疑似拍攝到美方人員到場觀看一事。

顧立雄表示，相關操演都是基於實戰化訓練，交由各作戰區在作戰地境內，然後進行操演，符合國防部逐步推動實戰化訓練目標，至於美方人員在場與否，台美之間一直有進行緊密交流，無法做任何評論。

媒體詢問，中東戰火延燒，影響國際能源供應，行政院長卓榮泰昨天表示，他自己有調整公務車的使用量，詢問國防部是否對公務車使用有相關調整。

顧立雄表示，根據行政院的指導，國防部已經進一步規劃，也會據以執行，至於戰備存量部分，國防部會基於戰備存量，維持一定的戰備存量。