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多項軍購延宕 顧立雄：美對強化台自我防衛有急迫感 專案加速推動

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將於完成組裝之戰機前合影留念，戰機編號6727，是台國軍向美採購的單座型F-16 Block70首度亮相。圖／國防部提供
台國防部副部長徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀少將於完成組裝之戰機前合影留念，戰機編號6727，是台國軍向美採購的單座型F-16 Block70首度亮相。圖／國防部提供

立法院外交國防與財政聯席委員會今天開始逐條審議軍購特別條例，國民黨立委馬文君質疑除了國防部聲稱的3項軍售延宕外，還有刺針飛彈、魚叉飛彈等多項延後。國防部長顧立雄說，美方對強化我方的自我防衛能力急迫感相當高，延宕的部分，美國都已成立專案小組加速推動。

顧立雄說，國防部一直有提出，就是除了F-16戰機、MK48魚雷跟AGM-154飛彈以外，很多都屬於增購的部分。因為有增購，因此期程就有所調整。這些個部分很多也已經在交運，或者是已經交運完畢，或者是正在這個執行中。

顧立雄強調，相關有所延宕的部分，美國都已經成立專案小組，加速推動這些武器能盡快趕上進度。他也一再說明，美方對於盡速強化我方的自我防衛能力，事實上是他們的急迫感是相當高，所以台美雙方會就這個部分共同努力。

他表示，建軍備戰的工作是持續性的，不可能因為某項武器的延宕就不需要進行持續。所以任何的戰力提升，都是逐步不斷的堆疊。我方透過這樣不斷堆疊，來增強我們的軍事力量和嚇阻的能力。

美國 美方 馬文君

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