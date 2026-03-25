美人員現身太麻里火砲射擊 顧立雄：實戰化訓練 台美交流不評論

花東防衛指揮部今天清晨在台東太麻里進行火炮實彈操演，國防部長顧立雄表示，相關操演都是配合國防部推動實戰化訓練。對於有美方人員在場觀察，顧立雄說，台美之間有進行緊密的交流，但細節的部分無法做任何評論。

花東防衛指揮部今天清晨在台東太麻里溪出海口進行「正義操演」火砲實彈射擊，包括M60A3戰車砲、155公厘榴彈砲，以及120、81迫擊砲接連接連進行射擊，媒體也發現現場有美方人員在場觀察。

對於軍方在中斷多年後，再次在太麻里溪口進行實彈操演，顧立雄表示，相關的操演是基於實戰化訓練，交由各作戰區在作戰地境內進行操演，這也符合國防部逐步推動的實戰化訓練。

對於有美方人員在場，顧立雄表示台美之間有進行緊密的交流，細節的部分或相關的特別操演，他沒有辦法做任何進一步評論。