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國軍開火！台東「正義操演」火砲實彈射擊 美方低調現身

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國軍開火！台東「正義操演」火砲實彈射擊 美方低調現身

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
陸軍花東防衛司令部第二作戰區今早在台東太麻里溪出海口實施「正義操演」火砲實彈射擊。記者尤聰光／攝影
陸軍花東防衛司令部第二作戰區今早在台東太麻里溪出海口實施「正義操演」火砲實彈射擊。記者尤聰光／攝影

今天清晨6點，台東太麻里溪出海口傳出震耳欲聾的砲聲，劃破寧靜海岸。陸軍花東防衛司令部第二作戰區實施「正義操演」火砲實彈射擊，M60A3戰車砲、155公厘榴彈砲，以及120、81迫擊砲接連開火，火光與砲煙交織，震波擴散，整片地面微微顫動，場面震撼。

演訓現場可見官兵迅速變換陣地、構築火砲陣位，並精確修正射擊諸元、完成彈藥結合。隨著砲長逐一檢查完畢，口令響起：「射手，1號目標，放！」砲聲瞬間炸裂天際，砲彈掠海而出，接續多發齊射，火光與濃煙瞬間籠罩陣地，強烈震波向外擴散，遠方民宅門窗甚至出現明顯震動。

其中，155公厘榴彈砲射擊量創下台東歷年新高，連級集中射擊火力密集，展現由高角度精準打擊目標的能力，凸顯國軍在反登陸與反裝甲作戰上的戰術運用與火力優勢。

演訓過程也吸引不少在地居民與軍事迷駐足觀看。有居民表示，「看到火砲齊射、戰車整齊排列，才真正感受到國軍的戰備實力，也更能理解官兵平時訓練的辛苦。」軍事迷小林則直呼，「火光、煙霧、震波一次到位，真的很震撼，像電影場景一樣！」

軍方指出，此次操演著重於強化東部海岸防衛能量，透過模擬實戰突發狀況，驗證部隊快速部署與應變能力，確保隨時具備即時作戰能力。射擊期間同步實施海空域管制，最小危險半徑約6浬、射擊高度達1萬8千呎，全力維護周邊安全。

隨著火砲齊射與各項演訓任務完成，太麻里沿海瀰漫濃厚軍事氛圍，也引發地方熱議。不少民眾認為，實兵實彈的操演不僅震撼，更讓人看見國軍守護家園的專業與決心。軍方強調，未來將持續透過高強度演訓，精進戰備，確保東部防線穩固。

值得注意的是，此次操演過程中，全程可見美方人員在場觀摩，身影格外醒目。雖然相關人員皆身著便服、行事低調，但現場仍有國軍人員陪同並協助翻譯，互動密切，顯示台美之間在軍事交流與合作上的緊密程度，也為這次演訓增添一層關注焦點。

裝甲車上排用機槍火力實施壓制。記者尤聰光／攝影
裝甲車上排用機槍火力實施壓制。記者尤聰光／攝影

155公厘榴彈砲，以及120、81迫擊砲接連開火，相當震撼。記者尤聰光／攝影
155公厘榴彈砲，以及120、81迫擊砲接連開火，相當震撼。記者尤聰光／攝影

操演過程美方人員，在場觀摩，格外醒目。記者尤聰光／攝影
操演過程美方人員，在場觀摩，格外醒目。記者尤聰光／攝影

台東 國軍 演訓

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