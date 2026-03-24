日海上自衛隊調整組織 專家：是否打破軍種本位 仍需再觀察

日本海上自衛隊近期進行大規模組織調整，日媒解讀是為應對中國大陸的危脅和加強南西諸島防衛。中華戰略學會資深研究員張競分析，除了檯面上的理由外，原因還包括招募困境等其他因素，而且應該等日方公布防衛白皮書後，才能做更全面、明確地分析評估日本陸海空自衛隊的組織變化。

日本媒體報導，日本海上自衛隊在23日實施大規模組織調整，正式廢除「護衛艦隊」及「掃海隊群」編制，改組為新的「水上艦隊」，並下轄3個「水上戰群」、1個「水陸兩棲機雷戰群」及1個「哨戒防備群」；藉由改編與提升指管效能，持續強化防衛戰力。

另外，日本航空自衛隊也預計在今年底更名為「航空宇宙自衛隊」並擴充太空專門部隊的規模；同時陸上自衛隊也將整併學校單位，並設置「認知戰」部隊。日媒解讀，日本海自的組織調整，是考量應對中國大陸的威脅、加強南西諸島防衛能力。

張競表示，日本自衛隊組織重整與再造已經研議多年，其原因不僅限於檯面上所聲稱戰略環境改變、納編新建兵力以及調整任務分工與作戰責任區；其實還包括講不出口的招募成果不盡理想，必須縮減指揮層級，以及配合地方建設要求，調整營區駐地等檯面下的困境。

他指出，日本此次除了海上自衛隊調整組織外，陸上自衛隊及航空自衛隊也將進行組織再造與單位調整，他認為與其看到個別軍種組織重新洗牌就東猜西想，不如等到7月中旬，日本防衛省向內閣提出「防衛白皮書」，並且公布陸海空自衛隊編制」以及「主要部隊所在地」等兩項資料時，再統一觀察評估。

不過他也同時分析，假如自衛隊調整組織及重整各軍種編裝架構後，不同軍種部隊的作戰責任區地境線，仍舊像現在一樣無法統一，其實就證明自衛隊仍然無法透過組織再造破除軍種本位傳統，落實聯合作戰還是不太樂觀。

張競同時指出，平實的防衛責任區與海外用兵特遣編組是兩碼子事，日本自衛隊的組織兵力重組也和海外任務沒有關係，千萬不要被「台灣有事就是日本有事」迷惑，胡亂想像自欺欺人的故事。