快訊

傳毆打、性虐待…北市某國小棒球隊霸凌 教練疑涉入遭調職

國旅再起爭議！親子友善飯店牙膏要價100元 他怒：誰愛住誰住

經典賽／鄉民挖出3位台美混血好手！強打捕手康威爾曾與高志綱合影

國防院民調：62%支持軍購特別預算 成民意核心認知

中央社／ 台北24日電

國防安全研究院近期進行民調，評估台灣民眾對於國防預算的態度，62%民眾支持政府編列軍購特別預算。國防院指出，民調顯示「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知。

國防院委託政治大學選舉研究中心執行民調，於3月12日至16日進行電話調查，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿昨天以民調數據，撰寫「台灣民眾對國防預算與軍購特別預算之態度分析」即時評析，刊登於國防院官網。

針對是否認同「投資國防就是投資和平」，民調顯示有59%的民眾認同、31%民眾不認同、10.6%的受訪民眾無反應，在表達認同的受訪者當中，男性的比例為64%，比女性高出10%左右，40到49歲的比例為65%，高於其他年齡群。

民調也詢問民眾對於軍購特別預算的態度，表達「非常支持」與「有點支持」的受訪者加總比例為62%，表達「不太支持」與「非常不支持」的受訪者加總為22%，無反應為17%。

民調進一步分析，18歲至29歲的群體，表達支持國防特別預算的比例僅有59%，為所有年齡群中最低，無反應的比例為25%，也是所有年齡群中最高，表示年輕人對於軍購特別預算議題可能較沒有明確的想法。

至於政黨支持者方面，民調顯示，民進黨支持者對於特別預算的支持度為92%，為所有政黨支持者中最高，國民黨支持者對於特別預算的支持度為33%，為所有政黨支持者中最低，中立或無特定政黨傾向的受訪者為51%表示支持軍購特別預算，顯見沒有特定政黨傾向的民眾傾向支持軍購特別預算。

國防院指出，「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知，逾六成民眾支持強化不對稱戰力的特別預算，反映在印太局勢之下，大眾普遍認同唯有具備堅實的防衛能力，才能有效嚇阻衝突。

國防院表示，本次民調委託國立政治大學選舉研究中心執行之調查，調查對象是居住在台灣且年滿18歲以上的民眾，以電話訪問之方式進行隨機抽樣調查，調查正式訪問自3月12日至16日，電話調查實際訪問完成827份市話樣本、342份手機樣本，合計1169份樣本，以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差約正負2.87個百分點。

國防特別預算 民調 特別預算

延伸閱讀

軍購攻防…政院版沒過不副署？防長：難代答

美要求派艦到荷莫茲海峽 日本民調逾半反對派自衛隊

影／立院初審軍購特別條例 顧立雄：持續溝通盼政院版獲支持

冷眼集／軍方強護航、在野亂揮棒 都該加油

相關新聞

軍購條例若過在野版 卓榮泰提符合四原則：沒理由不副署

立法院外交及國防委員會本周排審軍購條例草案。行政院長卓榮泰今赴立院備詢，被問到如通過在野黨版，是否選擇不副署，他強調，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分的討論、民主的程序，行政院沒有理由不副署。

批顧立雄以美方立場評斷我國預算 國民黨：震驚且可悲

國防部長顧立雄昨在立法院審查軍購特別預算時表示「美方不會接受國民黨團提出的3800億元版本」，中國國民黨文傳會主委尹乃菁今表示，此番言論令人震驚且可悲，「請問顧部長，您是中華民國的國防部長，還是美國的戰爭部長？」

顧立雄稱美國不同意藍版3800億軍購案 柯志恩：不同意在哪要說清楚

國防部長顧立雄昨稱美國不會同意國民黨版本3800億元軍購案，國民黨立委柯志恩今對此回應，即便她身為台美國會聯誼會會長，也跟美國國會都有充分的溝通，所謂美國不同意，「不同意在哪」，民進黨應該具體說清楚。

國防預算案爭議 羅智強：武器要如期如質到貨 民進黨做得不夠

立法委員羅智強今早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街，媒體問及近期國防預算，他強調，支持國防，但台灣所需的武器也要如期如質到貨，顯然民進黨做得不夠。

軍購條例審查在即 卓榮泰：政院版順利通過就無覆議問題

政院版1.25兆元軍購特別條例正將於立法院審查，外界關注若未通過，行政院是否提覆議、不副署或聲請釋憲。行政院長卓榮泰今天表示，現階段將全力向國會與社會說明，盼政院版順利通過，「若一切順利往前進，就沒有其他問題」。

共諜滲透多樣化監院糾正多部會 顧立雄：多項修法推動中

監察院針對共諜滲透的樣態越來越多元，糾正行政院和國防部等機關。國防部長顧立雄表示，目前已經推動多項修法，同時加強官兵愛國教育與涉密安全查核。陸委會主委邱垂正表示，國安相關的法案在立法院也亟待通過，希望朝野共同支持。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。