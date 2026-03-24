國防院民調：62%支持軍購特別預算 成民意核心認知

國防安全研究院近期進行民調，評估台灣民眾對於國防預算的態度，62%民眾支持政府編列軍購特別預算。國防院指出，民調顯示「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知。

國防院委託政治大學選舉研究中心執行民調，於3月12日至16日進行電話調查，國防院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員方琮嬿昨天以民調數據，撰寫「台灣民眾對國防預算與軍購特別預算之態度分析」即時評析，刊登於國防院官網。

針對是否認同「投資國防就是投資和平」，民調顯示有59%的民眾認同、31%民眾不認同、10.6%的受訪民眾無反應，在表達認同的受訪者當中，男性的比例為64%，比女性高出10%左右，40到49歲的比例為65%，高於其他年齡群。

民調也詢問民眾對於軍購特別預算的態度，表達「非常支持」與「有點支持」的受訪者加總比例為62%，表達「不太支持」與「非常不支持」的受訪者加總為22%，無反應為17%。

民調進一步分析，18歲至29歲的群體，表達支持國防特別預算的比例僅有59%，為所有年齡群中最低，無反應的比例為25%，也是所有年齡群中最高，表示年輕人對於軍購特別預算議題可能較沒有明確的想法。

至於政黨支持者方面，民調顯示，民進黨支持者對於特別預算的支持度為92%，為所有政黨支持者中最高，國民黨支持者對於特別預算的支持度為33%，為所有政黨支持者中最低，中立或無特定政黨傾向的受訪者為51%表示支持軍購特別預算，顯見沒有特定政黨傾向的民眾傾向支持軍購特別預算。

國防院指出，「以實力求和平」的國防自主精神，已成為當前民意的核心認知，逾六成民眾支持強化不對稱戰力的特別預算，反映在印太局勢之下，大眾普遍認同唯有具備堅實的防衛能力，才能有效嚇阻衝突。

國防院表示，本次民調委託國立政治大學選舉研究中心執行之調查，調查對象是居住在台灣且年滿18歲以上的民眾，以電話訪問之方式進行隨機抽樣調查，調查正式訪問自3月12日至16日，電話調查實際訪問完成827份市話樣本、342份手機樣本，合計1169份樣本，以95%之信心水準估計，最大可能隨機抽樣誤差約正負2.87個百分點。