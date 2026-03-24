不副署在野版國防條例？ 卓榮泰：不要用假設性問題

立委關注，立法院若通過在野黨版國防特別條例，行政院是否副署。行政院長卓榮泰今天說，不要用假設性的問題，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經充分討論及民主程序，國防部會努力說服立法院，依政院版通過。

立法院外交及國防委員會、財政委員會本週舉行聯席會議，併案審查行政院（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨立法院黨團（3800億元+N）、民眾黨立法院黨團（4000億元）所提國防特別條例草案。聯席會議將在25日、26日進行逐條審查。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，國民黨立委羅廷瑋問，如果軍購特別條例通過的是在野黨的版本，卓榮泰會選擇副署或不副署。

卓榮泰答詢時說，請在野黨團、外交及國防委員會能持續跟國防部保持溝通，希望能依照行政院版通過，就沒有其他問題，不要用假設性的問題。

卓榮泰表示，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分討論、民主程序，國防部會努力說服立法院，依照行政院版通過，才有台灣之盾、才有擊殺鏈、才有本土產業。

羅廷瑋則說，有沒有違憲是大法官決定。

另外，羅廷瑋指出，經美國農業行銷署認證，參與「未餵食乙型瘦體素計畫（NFBAP）」的豬隻，可出口到中國大陸，「為什麼大陸可以要求要NFBAP豬隻，但台灣不行」。

卓榮泰表示，台灣講求的食品安全，是科學證據、國際標準，不是中國標準。

羅廷瑋說，根據資料，民國113年到114年3月輸台的美國豬肉生產設施有46家，其中26家參與NFBAP制度，「管他哪一國，對國人的健康是最好」。

卓榮泰說，「對對對，這句話就對了，管他哪一國」，台灣就是要跟國際標準對齊，沒必要遵循某個國家的規範。

羅廷瑋則要求，美方應提供官方證明文件，註明產品是屬於NFBAP制度的認證，確保食安。