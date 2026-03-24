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軍購條例若過在野版 卓榮泰提符合四原則：沒理由不副署

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
若政院版軍購條例沒有通過，是否不副署、聲請釋憲？行政院長卓榮泰（右）上午備詢時，表示現在全力的爭取跟國會、立委、社會強力的說明，通過政院版1.25兆特別條例，國防部長顧立雄（左）則表示國防不分顏色、不分朝野，明天能理性來逐條審查。記者曾學仁／攝影
若政院版軍購條例沒有通過，是否不副署、聲請釋憲？行政院長卓榮泰（右）上午備詢時，表示現在全力的爭取跟國會、立委、社會強力的說明，通過政院版1.25兆特別條例，國防部長顧立雄（左）則表示國防不分顏色、不分朝野，明天能理性來逐條審查。記者曾學仁／攝影

立法院外交及國防委員會本周排審軍購條例草案。行政院長卓榮泰今赴立院備詢，被問到如通過在野黨版，是否選擇不副署，他強調，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分的討論、民主的程序，行政院沒有理由不副署。

卓榮泰今早率內閣赴立院備詢。國民黨立委羅廷瑋質詢問，立法院外委會本周排審軍購條例草案，如果通過的是在野黨的版本，請問會選擇副署還是不副署？卓榮泰表示，他請在野黨團跟立院外委會，跟國防部保持更多溝通，盼依照院版來通過，那就沒有其他問題，不要用這種假設性的問題。

卓榮泰表示，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分的討論、民主的程序，行政院沒有理由不副署。羅廷瑋追問，所以現在不方便回答副署或不副署嗎？卓揆說，他請國防部長顧立雄努力說服立法院，依照行政院版通過，才有台灣之盾，才有擊殺鏈，才有本土產業。

行政院版 國防部 國家安全

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