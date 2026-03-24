軍購條例若過在野版 卓榮泰提符合四原則：沒理由不副署

立法院外交及國防委員會本周排審軍購條例草案。行政院長卓榮泰今赴立院備詢，被問到如通過在野黨版，是否選擇不副署，他強調，只要不違憲、不違法、不破壞國家財政、不影響國家安全，經過充分的討論、民主的程序，行政院沒有理由不副署。

2026-03-24 12:31