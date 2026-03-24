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批顧立雄以美方立場評斷我國預算 國民黨：震驚且可悲

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨文傳會主委尹乃菁。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）
國民黨文傳會主委尹乃菁。圖／本報資料照（記者林伯東／攝影）

國防部長顧立雄昨在立法院審查軍購特別預算時表示「美方不會接受國民黨團提出的3800億元版本」，中國國民黨文傳會主委尹乃菁今表示，此番言論令人震驚且可悲，「請問顧部長，您是中華民國的國防部長，還是美國的戰爭部長？」

尹乃菁指出，國民黨無論在執政或在野時期，一貫支持對美軍購，並長期維持與美方穩定且暢通的溝通管道。國民黨所提出「3800億元加N」版本，係依循既有軍購流程設計，在美方核定發價後編列預算，後續再依實際需求滾動納入新增項目，不僅符合國軍建軍備戰計畫，更兼顧財政紀律與國家整體承擔能力，是務實且負責任的編列方式。

尹乃菁強調，國防預算不是開願望清單，更不應淪為政治操作工具。軍購案須經美國國會核准後方能成立，並非我方單方面編列高額預算即可取得裝備。以F-35戰機為例，台灣長期表達採購意願，但美方基於整體戰略考量始終未予出售，清楚說明軍購並非「想買就買」。若動輒編列上看1.25兆元甚至更高的預算規模，恐怕只是空轉的數字堆疊，無助於實質戰力的提升。

尹乃菁表示，過去拉法葉案、鐽震案等重大商購爭議仍歷歷在目，凸顯商購若缺乏嚴謹審查與透明機制，極易衍生弊端。因此，國民黨反對未經充分監督的商購預算，正是為避免重蹈覆轍，守住國家制度與財政底線。

尹乃菁說，大幅膨脹的國防預算，對於國內整體財政勢必產生排擠效果。在此種財政不負責任、影響財政安全的1.25兆預算規模下，在野黨作為國會最大監督力量，當然有責任嚴格把關、審慎審議。「支持國防，但更要守住財政紀律；強化戰力，也不能放棄監督責任」，這是國民黨一貫且清楚的立場。

軍購特別預算 F-35 顧立雄

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