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顧立雄稱美國不同意藍版3800億軍購案 柯志恩：不同意在哪要說清楚

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨立委柯志恩回應3800億元軍購案。記者劉學聖／攝影
國民黨立委柯志恩回應3800億元軍購案。記者劉學聖／攝影

國防部長顧立雄昨稱美國不會同意國民黨版本3800億元軍購案，國民黨立委柯志恩今對此回應，即便她身為台美國會聯誼會會長，也跟美國國會都有充分的溝通，所謂美國不同意，「不同意在哪」，民進黨應該具體說清楚。

柯志恩強調，國民黨一向支持國防自主，也認同強化國家防衛能力的必要性，但對於目前規劃採購的軍備項目，仍須就實際需求、交付期程及預算合理性進行嚴謹檢視。

她表示，外界關注的重點應在於採購內容是否符合國防需求、裝備能否如期交付，以及整體預算編列是否妥適，這些都是國會應盡的監督責任，並沒有否定整個國防軍售。

對於美方是否同意軍售案，柯志恩認為，仍須透過正式管道與實質對話釐清，不能僅依民進黨單方面說法下定論。她也提到，身為台美國會聯誼會會長，持續與美方國會及相關人士保持溝通。

美國 顧立雄 民進黨 柯志恩

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