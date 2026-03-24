快訊

捲入伊朗衝突的土耳其：回顧過去百年的土伊關係與土耳其的平衡外交政策

《角頭》監製「宏哥」父喪 竹聯幫大排場300黑衣人送行

最後2天！53元買1股台灣虎航拿800元股東回饋 領取、使用說明一次看懂

聽新聞
0:00 / 0:00

國防預算案爭議 羅智強：武器要如期如質到貨 民進黨做得不夠

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
立委羅智強（左）陪同國民黨北市議員參選人郭音蘭（右）掃街。記者邱書昱／攝影
立委羅智強（左）陪同國民黨北市議員參選人郭音蘭（右）掃街。記者邱書昱／攝影

立法委員羅智強今早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街，媒體問及近期國防預算，他強調，支持國防，但台灣所需的武器也要如期如質到貨，顯然民進黨做得不夠。

羅智強表示，國民黨對於國防的看法一直都是一致。第一個我們支持國防，相對的也需要維護兩岸的和平好，那對話跟溝通是必要。第二也是基本，台灣所需要的武器，也都能夠如期如質的到貨。那目前來講這一點我覺得民進黨做的顯然不夠。

他說，所以希望民進黨不是只把國防的清單開出來，也要讓國防的項目可以如期如質的到位，這個才是一個負責任的作法。

記者問到，若美國持續延宕，相關預算是否會通過？羅智強說，覺得民進黨真的還要強化台美之間的溝通，那像這種情況，其實對台灣的國防安全維護不利，所以希望民進黨要有點肩膀擔起責任，要爭取如期如質到位。

美國 國防 國防預算

延伸閱讀

鄭麗文：兩岸討論終局安排仍不成熟 先建立和平穩定可持續的互動關係

顧立雄盼仿烏克蘭戰時生產無人機 促廠商願建立產線

賴士葆支持8千億軍購 促本土國防放一般預算

立院今審軍購條例 藍喊要看發價書

相關新聞

顧立雄稱美國不同意藍版3800億軍購案 柯志恩：不同意在哪要說清楚

國防部長顧立雄昨稱美國不會同意國民黨版本3800億元軍購案，國民黨立委柯志恩今對此回應，即便她身為台美國會聯誼會會長，也跟美國國會都有充分的溝通，所謂美國不同意，「不同意在哪」，民進黨應該具體說清楚。

國防預算案爭議 羅智強：武器要如期如質到貨 民進黨做得不夠

立法委員羅智強今早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街，媒體問及近期國防預算，他強調，支持國防，但台灣所需的武器也要如期如質到貨，顯然民進黨做得不夠。

軍購條例審查在即 卓榮泰：政院版順利通過就無覆議問題

政院版1.25兆元軍購特別條例正將於立法院審查，外界關注若未通過，行政院是否提覆議、不副署或聲請釋憲。行政院長卓榮泰今天表示，現階段將全力向國會與社會說明，盼政院版順利通過，「若一切順利往前進，就沒有其他問題」。

共諜滲透多樣化監院糾正多部會 顧立雄：多項修法推動中

監察院針對共諜滲透的樣態越來越多元，糾正行政院和國防部等機關。國防部長顧立雄表示，目前已經推動多項修法，同時加強官兵愛國教育與涉密安全查核。陸委會主委邱垂正表示，國安相關的法案在立法院也亟待通過，希望朝野共同支持。

指藍白軍購條例版本接近 馬文君：最後金額短時間內會有共識

軍購特別條例草案本周於立法院外交及國防委員會審查，國民黨立委馬文君表示，大家對國防的支持都是一致的，對美軍購目前就有發價書部分匡列預算；她也指出，目前金額上藍白版本比較接近，取得共識比較容易，最後金額相信在短時間內會有共識。

軍購條例非政院版不副署？ 卓揆：1.25兆很完整盼支持

立院外交及國防委員會、財政委員會昨天聯席併案審查朝野版本的軍購特別預算條例草案。由於朝野立場差異甚大，最終恐難通過政院版本，國民黨立委徐巧芯質詢，如果通過版本是在野黨方向，是否會提覆議、不副署或聲請釋憲？國防部長顧立雄說，這是行政院長的權責，自己無法代為回答。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。