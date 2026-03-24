國防預算案爭議 羅智強：武器要如期如質到貨 民進黨做得不夠

立法委員羅智強今早陪同北市議員參選人郭音蘭掃街，媒體問及近期國防預算，他強調，支持國防，但台灣所需的武器也要如期如質到貨，顯然民進黨做得不夠。

羅智強表示，國民黨對於國防的看法一直都是一致。第一個我們支持國防，相對的也需要維護兩岸的和平好，那對話跟溝通是必要。第二也是基本，台灣所需要的武器，也都能夠如期如質的到貨。那目前來講這一點我覺得民進黨做的顯然不夠。

他說，所以希望民進黨不是只把國防的清單開出來，也要讓國防的項目可以如期如質的到位，這個才是一個負責任的作法。

記者問到，若美國持續延宕，相關預算是否會通過？羅智強說，覺得民進黨真的還要強化台美之間的溝通，那像這種情況，其實對台灣的國防安全維護不利，所以希望民進黨要有點肩膀擔起責任，要爭取如期如質到位。