軍購條例審查在即 卓榮泰：政院版順利通過就無覆議問題

政院版1.25兆元軍購特別條例正將於立法院審查，外界關注若未通過，行政院是否提覆議、不副署或聲請釋憲。行政院長卓榮泰今天表示，現階段將全力向國會與社會說明，盼政院版順利通過，「若一切順利往前進，就沒有其他問題」。

行政院提出為期8年、總額新台幣1.25兆元的軍購特別條例，與國民黨、民眾黨提出的版本，本周同步在立法院外交及國防委員會、財政委員會聯席併案審查，朝野版本差異成為討論焦點。

針對若最後通過在野黨版本，行政院是否考慮提覆議、不副署或聲請釋憲? 卓榮泰上午赴立法院備詢受訪時表示，目前政府正全力爭取國會、立委及社會支持，積極說明政院版內容與必要性，希望條例能順利通過。他指出，只要程序順利推進，就不會衍生其他問題。

國防部長顧立雄則表示，國防事務不分顏色、不分朝野，期盼各黨團明天能以理性態度逐條審查條文，在國家安全與戰力需求上取得共識。