共諜滲透多樣化監院糾正多部會 顧立雄：多項修法推動中

監察院針對共諜滲透的樣態越來越多元，糾正行政院和國防部等機關。國防部長顧立雄表示，目前已經推動多項修法，同時加強官兵愛國教育與涉密安全查核。陸委會主委邱垂正表示，國安相關的法案在立法院也亟待通過，希望朝野共同支持。

監察院針對共諜滲透台灣於日前審議通過調查報告，針對中共運用宮廟人士吸收國軍現退役人員刺探機密、以及利用網路借貸吸引國軍官兵等樣態，提案糾正行政院及國防部等機關。

顧立雄表示，國防部大概從幾個面向來著手，第一個就是說在法制面的部分，國防部修正陸海空軍刑法第24條，包括對敵人表示效忠、或者陰謀投敵的行為，一方面把態樣增加，同時也加重刑度。另一方面，國防部也配合國安法第13條，剝奪涉案軍士官請領退休金的權利。

其次，國防部也持續加強軍人的保防工作，包括不斷地進行愛國教育，然後這個對保防的意識能夠提升，所以現在的案件，有相當高的比例都是由官兵檢舉查獲。另外，依照涉密的程度進行安全查核 也是軍方現在正在努力的一項工作。

顧立雄說，關於軍事審判法的修法已經在進行當中，在行政院政務委員林明昕的協調下，已經進入到最後在行政院法規會進行最後的審議，審議完之後，會將軍事審判的相關制度，送請立法院審議。

陸委會主委邱垂正表示，中共介入台灣手法不斷地翻新，已經到了無所不用其極、無所不包、無所不在，不管是政府相關單位、或民間社會，都應該要警惕再警惕。

邱垂正說，一起反制中共這些對台的滲透手法，應該形成國家的共識。此外，要預防這些新形態的手法，國安相關的法案在立法院也亟待要通過，希望朝野一起來支持、通過必要的國安法案。