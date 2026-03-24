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國防部：加強保防工作 國安案件多由官兵檢舉查獲

中央社／ 台北24日電

監院就中共吸收軍士官，糾正國軍6機關。國防部長顧立雄今天表示，國防部有進行相關法律修正，加重對敵效忠等行為的刑度，也配合相關規定，剝奪涉案人員請領退休金的權利。國軍內部持續加強保防工作，目前國安案件高比例是由官兵檢舉查獲。

監察院表示，澎湖防衛指揮部蔡姓上士搜尋網路借貸，遭中共情工利誘情蒐，另中共也運用宮廟人士接觸軍人刺蒐機密，損害國防安全，因此糾正陸軍澎湖防衛指揮部等6機關。監院指出，現行法院輕判國安案件，請行政院、司法院檢討，也盼法官能改善此現象。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，顧立雄在列席前受訪表示，國防部大概從幾個面向來著手，在法制面的部分，有進行陸海空軍刑法修正，包括對敵人表示效忠或陰謀投敵等，一方面增加態樣，一方面加重刑度。也配合國安法的規定，剝奪涉案軍士官請領退休金的權利。

顧立雄指出，國軍內部的保防工作也持續在加強，包括不斷地進行愛國教育，讓官兵對於保防的意識能夠提升，所以現在國安案件有相當高的比例，都是由官兵檢舉查獲。

顧立雄表示，對於涉密的部分，國防部依照涉密的程度來進行安全查核，這是國防部現在正努力的工作。

顧立雄指出，有關軍事審判法的部分，國防部也已經在積極進行當中，目前在行政院的協調之下，已經進入行政院相關法規會的最後審議，審議完後，會將軍事審判的相關制度送請立法院審議。

陸委會主委邱垂正則表示，中共介入台灣的手法不斷翻新，已經到了無所不用其極、無所不包、無所不在的地步，不管是政府相關單位、民間社會都應該警惕再警惕，一起反制中共對台的滲透手法，這應該形成國家共識。

邱垂正指出，要預防中共這些新形態滲透的手法，政府有很多國安相關法案在立法院也亟待要通過，希望朝野一起來支持。

對於國民黨台北市議員鍾小平日前指出，他的中國籍樁腳有成功放棄國籍，還拿到台胞證。不過，民眾黨立委李貞秀又表示，沒有這回事。

邱垂正表示，有關於鍾小平所指稱的個案，陸委會也在了解當中，究竟其中國籍樁腳是放棄戶籍還是放棄國籍，陸委會會透過內政部移民署來詢問。

監院 陸委會 邱垂正 國防部

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