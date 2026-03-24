指藍白軍購條例版本接近 馬文君：最後金額短時間內會有共識

軍購特別條例草案本周於立法院外交及國防委員會審查，國民黨立委馬文君表示，大家對國防的支持都是一致的，對美軍購目前就有發價書部分匡列預算；她也指出，目前金額上藍白版本比較接近，取得共識比較容易，最後金額相信在短時間內會有共識。

馬文君稍早接受廣播節目「千秋萬事」專訪時指出，軍購特別條例的金額無論多少，只要是有效的，大家都會支持，但現階段國防公務預算已達9450億元，比馬政府高三倍；國防韌性預算也編列1132億元，加起來就快破兆元，政府現在又想以特別預算編列1.25兆元。

馬文君說明，以過去經驗來看，無論包含對美軍購在內的國內外採購都有所延宕，這對台灣是危機，應好好檢討；像美國總統川普不確定性也很高，大家現在看到有發價書、公開資訊的，就是110億美元、約3000多億元新台幣的軍購內容。川普第一任內也曾同意銷售M109A6，也有發價書，結果說產能不足，不賣就是不賣，也沒還錢；其實只要發價書出來，立院隨時都能審查，一兩周內即可同意。

另外，傳綠營將策反藍營不同意見的立委，馬文君表示，不會，大家對國防支持都是一致的，重點是合理內容，過去政府採購發生子彈、火藥商背景令人難以想像，最後無法執行，也拿政府及廠商沒辦法；政府都是要預算時一套說詞，結果預算給了，卻都沒有好好在做。

馬文君舉例，像無人機一次要買20萬價，當中金額是一般無人機十多倍，這關鍵在於反干擾系統，結果被中科院自製干擾系統一干擾「不到三秒就失去自主飛行能力，不誇張」；海鯤號也延宕，且光是內裝就有問題；最沒有在擋預算的勇鷹號，也是進度落後。每次在野黨好好審查相關預算，就會被說是中共同路人。

馬文君還說，軍人加薪已經是立法通過的法案，賴政府卻不願意依法行政，行政院長卓榮泰沒有理由也沒有權利去不接受，很多企業都知道要吸引更好的人才要加薪，今天人不夠的情況下，買武器裝備沒有好的人才，操作根本沒有用。

至於軍購特別條例草案各版本目前在外交及國防委員會審查中，會不會有什麼戰略？馬文君表示，目前藍白版本比較接近，要取得共識比較容易，雙方都希望在務實情況下編列預算，最後金額可能在短時間內會有共識。