立院初審國防特別條例 卓榮泰：全力爭取通過政院版

行政院與在野陣營分別提出國防特別條例版本，行政院長卓榮泰今天受訪時表示，會全力爭取，也會跟國會、社會強烈說明，希望通過行政院版，這也是國家未來發展重點。

立法院外交及國防委員會、財政委員會本週舉行聯席會議，併案審查行政院（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨團（3800億元+N）、民眾黨團（4000億元）所提國防特別條例草案。根據規劃，聯席會議將於25日及26日進行逐條審查。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪，針對立法院正審議國防特別條例草案，若最終不是通過行政院的版本，行政院是否不副署等議題，作相關說明。

卓榮泰說，當然會全力爭取，也會跟國會、社會強烈說明，因為行政院版是全套、必備、整套的特別預算，這是國家未來發展重點，因此如果是這樣的結果，就會非常順利地往前進，就沒有其他問題。