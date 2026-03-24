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軍購條例非政院版不副署？ 卓揆：1.25兆很完整盼支持

聯合報／ 記者黃婉婷李人岳／台北即時報導
立法院通過的法律，若因行政院長卓榮泰「不副署」而無法生效，這是對憲政秩序的根本考驗。（圖／聯合報系資料照片）
立法院通過的法律，若因行政院長卓榮泰「不副署」而無法生效，這是對憲政秩序的根本考驗。（圖／聯合報系資料照片）

立院外交及國防委員會、財政委員會昨天聯席併案審查朝野版本的軍購特別預算條例草案。由於朝野立場差異甚大，最終恐難通過政院版本，國民黨立委徐巧芯質詢，如果通過版本是在野黨方向，是否會提覆議、不副署或聲請釋憲？國防部長顧立雄說，這是行政院長的權責，自己無法代為回答。

對此，行政院長卓榮泰今（24）日赴立法院受訪指出，政府正全力向國會朝野立委與社會強力說明。他強調，通過政院版規模1.25兆元的特別預算與特別條例，才是全套、完整且必備的，更是國家未來發展重點，「如果是這樣的結果，大家都會非常順利的往前進，就沒有其他的問題」。

另一方面，我國向美採購66架F-16C/D Block70，首架近期完成洛馬原廠的測試飛行，後續將繼續通過美國軍方驗收，預計9月可以開始交機。不過媒體仍舊關心66架能否在今年內全數交機完畢？

國防部長顧立雄坦言，他已經說過了，要66架全部交完，是有相當的困難。

政院 徐巧芯 卓榮泰 軍購

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