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無人機都一樣？王定宇籲大型無人機駕駛應有飛行加給

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
海軍現役國造銳鳶無人機系統。圖／聯合報系資料照片
海軍現役國造銳鳶無人機系統。圖／聯合報系資料照片

無人機儼然成為當代軍事顯學，賴政府的1.25兆軍購特別預算中，除了美國軍售的Altius攻擊無人機，更有以軍備局招標中科院生產、商購等管道引進的各式大小無人機，總數達到20萬架。周日（22）國防部特別宣布，向美國購買的MQ-9高空無人偵察機，首批在美國交機。今天（23）在立院外交國防委員會，國防部長顧立雄說，MQ-9可望於第三季返國。

然而，民進黨立委王定宇質詢指出，以我國即將引進的MQ-9高空無人機而言，操作它們的駕駛員與一般小型無人機的飛手，在國軍中的定義是否相同？專業加給的額度是否一樣？對此顧立雄回答，國防部已經向人事總處爭取到，無人機大隊列入戰鬥部隊加給的發放範圍。

王定宇追問，高空無人機的駕駛員有無飛行加給？顧立雄與空軍參謀長李慶然說，沒有飛加，也是領取戰鬥部隊加給。

王定宇對此不以為然，認為國防部要把定義分清楚。大小型無人機的操作難度與價值，彼此相去甚遠。對美軍而言，將大型無人機駕駛視為飛行員，而非與小型無人機的飛手一視同仁。他表示，大型無人機飛行員應該要有飛行加給，國防部如果覺得不該適用目前的飛行加給方式，可以為他們設立一種新的飛加等級，甚至在服裝方面都要列入考量，不應與一般飛手混為一談。這是考量到飛行員的尊嚴，也是提升實質所得，有助人才留用。

國軍 軍備局 中科院

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