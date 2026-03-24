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防長：F-16估9月起交機 美未向我方調借愛國者飛彈

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

立院委員會聯席會議審查軍購特別條例草案之前，國防部接連兩天拋出副部長徐斯儉訪美，與國軍訂購的F-16戰機與MQ-9B無人偵察機合影「利多」消息。國防部長顧立雄昨表示，首批兩架MQ-9B預計今年第三季返國，F-16預計也可於九月開始交機。

立委也關注，美軍在近日波斯灣衝突大量發射愛國者飛彈，會不會導致我方供貨受影響，甚至被美方「借彈」？顧立雄說，目前美方並無提出調借飛彈的需求，也未通知生產中的飛彈交貨受影響。

國民黨立委賴士葆、林德福質詢時，關切美國是否向我方調借愛國者飛彈。

顧立雄表示，美國至今並未因為在波斯灣大量消耗愛國者飛彈，而向我方要求調借；我方依據先前預算結餘款增購的一○二枚愛國者三型ＭＳＥ（增程版）飛彈，也未收到美方通知要延遲交貨。

立委也關心對美軍購延宕問題。顧立雄說，目前進行中的專案廿三項，進度落後最明顯是F-16戰機、Mk48重型魚雷、AGM-154空對地飛彈。各案件狀況分別是：F-16預算約新台幣二四○○億元、已付一四九○億元；Mk48預算一點七七億美元、已付新台幣三億元；AGM-154預算是新台幣六十億元、目前已付一億多元。

顧立雄也說，我方採購六十六架的F-16，已經有五十九架「進入產線」，預期測試會花比較久一點時間。如果首批測試順利，預計第三季可以看到飛機。賴士葆追問：九月行不行？顧表示可以。

戰規司長黃文啓補充說明，美國軍售制度（ＦＭＳ）雖無罰則條款，我方也並非完全無能為力。例如刺針飛彈軍購案，在我方要求下，美方全面撤換專案辦公室成員；F-16也是在我方要求下，洛馬公司加強人手，採取兩班制趕工，才逐漸趕上進度。

對於特別預算大量向民間採購近廿萬架無人機，顧立雄也提出辯解：希望建立國防產業體系，就必須有規模化需求，重點是讓廠商看到未來，才能讓他們願意去投資，建立產業鏈；考量無人載具技術快速迭代，不會一次性採購廿萬架，而將採分批籌購方式推進，並以帶動國內產業鏈發展為核心目標。

特別條例 美國 徐斯儉 愛國者飛彈 F-16 顧立雄

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