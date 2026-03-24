軍購攻防 政院版沒過不副署？防長：難代答

立院外交及國防委員會、財政委員會，昨天聯席併案審查朝野版本的軍購特別預算條例草案。國防部長顧立雄表示，希望立委支持政院版過關，但國民黨立委徐巧芯質詢，如果通過版本是在野黨方向，是否會提覆議、不副署或聲請釋憲？顧立雄說，這是行政院長的權責，自己無法代為回答。

昨天開始在委員會初審的三版本草案，分別為行政院一點二五兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、民眾黨團四千億元「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案、國民黨團「三千八百億＋Ｎ」的「強化國防及對美軍事採購特別條例」草案。本周一、三、四排定一次會初審，由於各方立場差異甚大，預期將會以保留爭議條款方式，送交院會進行朝野協商。

昨天會前，顧立雄向媒體強調，國防部不分朝野，會持續進行協商，當然還是希望最周延的政院版本能獲支持。民進黨立委也利用質詢努力做球，凸顯在野黨版本的不切實際。立委林楚茵說，民眾黨團版本將型號、數量與金額訂死，如遇到匯率波動或價格調整，可能出現執行困難；若有新機型出現，買還是不買？國防部戰規司長黃文啓則舉例，過去採購阿帕契攻擊直升機，原本洽談型號是AH-64D，到議約階段升級為剛開發出的AH-64E，若法條一開始就寫死，屆時恐重修條文。

國民黨立委牛煦庭質詢指出，賴總統感謝立院修正核管法，以此作為重啟核二、核三的依據，然而當初修法時，遭到綠營鋪天蓋地妖魔化，事實證明立法院堅持的不一定錯。

徐巧芯質詢，以現在立法院的席次，最後通過版本很可能較趨近在野黨方向，國防部有無與政院討論過？屆時是否依法執行？顧立雄未正面回答，只強調希望通過政院版本。徐巧芯表示，國防部立場大家都清楚，但她要問的是，會不會不副署？提覆議？聲請釋憲？顧立雄說，這問題是院長權責，「沒法幫院長在此時回答」。

此外，美國總統川普日前表示，正與中國大陸領導人習近平討論對台軍售問題。徐巧芯質詢，此舉是否違反一九八二年美國對台「六項保證」？顧立雄說，川普並未提到軍售要取得中華人民共和國同意。徐巧芯批評，顧立雄說法等於認可美國與中共「討論」對台軍售也沒有關係，如此答覆令人失望。