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顧立雄：川普沒說「軍售要取得習近平同意」 徐巧芯斥玩文字遊戲

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委徐巧芯質詢，美國總統川普日前公開表示，正與中共領導人習近平討論對台軍售議題，是否違反1982年美國對台六項保證？國防部長顧立雄說，川普沒說「要取得中華人民共和國的同意」。徐巧芯指，顧立雄的話儼然是認為美國與中共可以「討論」對台軍售，如此態度令人失望。圖／擷自立院議事轉播系統
立委徐巧芯質詢，美國總統川普日前公開表示，正與中共領導人習近平討論對台軍售議題，是否違反1982年美國對台六項保證？國防部長顧立雄說，川普沒說「要取得中華人民共和國的同意」。徐巧芯指，顧立雄的話儼然是認為美國與中共可以「討論」對台軍售，如此態度令人失望。圖／擷自立院議事轉播系統

美國總統川普日前受訪表示，正與中國大陸領導人習近平討論對台軍售，並且「我們有良好的連結」。國防部長顧立雄今天在立法院接受國民黨立委徐巧芯質詢時表示，「他（川普）沒有提到說對台軍售要取得中華人民共和國的同意」，徐巧芯認為，顧立雄的答覆等於認可美國與中共「討論」對台軍售，令人失望。

立法院外交國防委員會、財政委員會今天聯席併案審查行政院、民眾黨團、國民黨團各版本軍購特別條例，顧立雄應邀報告並備質詢，徐巧芯關心川普對媒體表示有跟習近平討論對台軍售，詢問顧立雄川普是否已違反美國對台承諾的「六項保證」中的第二項保證？

「六項保證」的背景是1982年雷根政府與北京簽訂「八一七公報」後，美方向台灣秘密提出，其中第二項「美國未同意就對台軍售議題，向中華人民共和國徵詢意見」。但川普總統2月17日在空軍一號接受媒體訪問時，被詢及習近平近期在兩人通話中，表達對於美國出售更多武器給台灣的警告，川普回答：「我和他正在談這事，我們有良好的通話。」川普並表示，美國很快會做出決定。

顧立雄說，六項保證的重點，就是美國依據台灣關係法，對台灣提供防禦性武器，不會要取得中華人民共和國的同意。「在這一點上面，我不認為美方態度有任何改變。」至於川普跟中方的討論，他沒有辦法進一步評論。

徐巧芯說，川普的話是公開講的，並還寫在他的「真實社群」網站上面，內容就是強調他正與習近平討論未來對台軍售。

顧立雄回答：「他沒有提到說，這要取得中華人民共和國的同意。」

徐巧芯反問，「習近平不算是中華人民共和國？」她質疑，所以顧立雄意思是，美國和中共討論對台軍售沒問題，只要「不用取得對方同意」，就沒有違反六項保證？「我對你的回覆非常失望。」

中共 美國 台灣關係法 習近平 顧立雄 徐巧芯 川普

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