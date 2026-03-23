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政院版軍購條例未過關是否不副署？顧立雄：沒法替院長回答

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立委徐巧芯（左）質詢國防部長顧立雄，如果軍購條例按照在野黨的方向過關，行政團隊是否又將覆議、不副署、聲請釋憲？圖／擷自立院議事轉播系統
立委徐巧芯（左）質詢國防部長顧立雄，如果軍購條例按照在野黨的方向過關，行政團隊是否又將覆議、不副署、聲請釋憲？圖／擷自立院議事轉播系統

立院外交國防委員會及財政委員會，今天聯席併案審查朝野三個版本的軍購特別預算條例，國民黨立委徐巧芯質詢國防部顧立雄，如果行政院版軍購特別條例未通過，三讀通過的是在野黨的版本，行政院是否會提出覆議、不副署或聲請釋憲等救濟？顧立雄說，這個是院長的權責，自己無法幫其回答。

立院外交國防委員會及財政委員會今天起聯席併案審查行政院「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、民眾黨團「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」、國民黨團「強化國防及對美軍事採購特別條例草案」，顧立雄應邀報告並備質詢。

徐巧芯質詢時表示，現在立法院的立委多數是民眾黨、國民黨，很可能到時候通過的版本是比較趨近於在野黨的方向。因此她要問顧立雄：國防部有無跟行政院溝通過，屆時會不會按照通過的法律執行？會考慮提出覆議嗎？

顧立雄說，沒有辦法幫行政院在此回答。徐巧芯追問，所以沒有討論過？顧立雄沒有正面答覆，只說國防部的立場當然還是希望政院版通過。

徐巧芯說，當然知道國防部的想法，但她要問的是，如果按照國民黨、民眾黨的立法方向，「會不會不副署啊？或者是會不會提出覆議？或者會不會送釋憲？」顧立雄說，這個問題是院長權責，沒有辦法幫院長在這個時候回答。徐巧芯則建議顧立雄，提早跟行政院商議，讓他們知道，大家都是站在厚植國防實力的立場，希望立刻有效地對國防實力產生幫助。

顧立雄 軍購條例 不對稱戰力 特別條例 國防部

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