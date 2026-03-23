國軍要買20萬架無人機 顧立雄：分批採購打造產業鏈、強化國防自主

行政院編列1.25兆元國防特別預算，規劃採購逾20萬架無人機及1,000餘艘無人艇，引發外界關注。國防部長顧立雄23日在立法院表示，考量無人載具技術快速迭代，不會一次性採購20萬架，而將採分批籌購方式推進，並以帶動國內產業鏈發展為核心目標。

立法院外交及國防委員會與財政委員會23日起聯席審查國防特別條例，朝野版本規模從1.25兆元至3,500億元不等。會中針對無人機採購規模、方式及產業政策進行質詢。

根據書面報告指出，鑑於我國為海島國家，中共可能封鎖本島周遭海域，隔離外國勢力介入與切斷補給線，導致我軍作戰持續力下滑。為建置無人機本土自製量能，提升防衛作戰韌性，規劃籌購20萬餘架各類型無人機（艇），藉由長期、大量訂單，鼓勵國內廠商挹注資金建立產能，並自主研發，除可滿足作戰實需更能同步打造非紅供應鏈。

顧立雄指出，無人載具在俄烏戰爭及近期美伊衝突中展現關鍵戰力，因此納入特別預算推動。不過考量科技進展與規格快速變動，將採分年、分批採購方式，例如逐年調整採購規格，以確保裝備持續更新。

他表示，若採年度預算編列，僅能逐年購置固定數量，難以支撐產業長期投資需求。透過特別預算可形成長期訂單，讓廠商看到穩定需求，進而投入產線建置與研發，建立完整產業鏈。

顧立雄強調，國軍需求不僅止於20萬架無人機，「不可能期待用既定數量就能打一場島嶼防衛作戰」，關鍵在於戰時能否具備自主生產能力，因此必須建立本土製造能量與供應鏈體系。同時也將與國際夥伴推動技術合作與移轉，提升整體研發能力。

民進黨立委陳俊宇指出，借鑑俄烏戰爭和近期的美伊衝突，無人載具的運用是現代戰場的重中之重。不過，政院版特別預算條例編列20多萬架無人機及1,000多艘無人艇預算，外界認為無人機迭代速度快，不應該一次買齊，詢問如何以推動國防自主、國內非紅供應鏈建構？

顧立雄指出，目前全球無人機商用市場以中國大陸為主，民主國家正積極推動「非紅供應鏈」。台灣若無足夠產業規模與訂單支撐，將難以引進技術並持續創新，因此編列特別預算擴大需求，被視為推動產業發展的重要工具。

顧立雄說，考量無人載具快速迭代特性，為籌建現代戰爭所需戰力，透過編列特別預算來進行採購，發展產業鏈提升國防自主的同時，同時建立有別於中國大陸的「非紅供應鏈」；此外，以特別預算編列能避免每年常態預算編列的限制，能逐年、分批將20萬架無人機籌獲到位，每一批都能進行規格更新，且長期的訂單更有利於產業投入，創造產業正向循環。