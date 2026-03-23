快訊

0323-0329「血型+生肖」財運TOP5！第一名「勢如破竹」：獎金拿到手軟

挺蕭旭岑到底！鄭麗文：始作俑者慣用小人步數 不能讓「賊人」得逞

如何防餐後血糖飆升？醫推只需3分鐘的室內運動：飯後立即做護大腦

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍要買20萬架無人機 顧立雄：分批採購打造產業鏈、強化國防自主

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國民黨立委賴士葆23日關切F-16V（blk70）抵台時程，詢問首架能否於115年9月飛返台灣。國防部長顧立雄（左）答詢表示，「預估可以」，並強調，未來相關軍購案均會成立專案辦公室與美方協調。中央社
國民黨立委賴士葆23日關切F-16V（blk70）抵台時程，詢問首架能否於115年9月飛返台灣。國防部長顧立雄（左）答詢表示，「預估可以」，並強調，未來相關軍購案均會成立專案辦公室與美方協調。中央社

行政院編列1.25兆元國防特別預算，規劃採購逾20萬架無人機及1,000餘艘無人艇，引發外界關注。國防部長顧立雄23日在立法院表示，考量無人載具技術快速迭代，不會一次性採購20萬架，而將採分批籌購方式推進，並以帶動國內產業鏈發展為核心目標。

立法院外交及國防委員會與財政委員會23日起聯席審查國防特別條例，朝野版本規模從1.25兆元至3,500億元不等。會中針對無人機採購規模、方式及產業政策進行質詢。

根據書面報告指出，鑑於我國為海島國家，中共可能封鎖本島周遭海域，隔離外國勢力介入與切斷補給線，導致我軍作戰持續力下滑。為建置無人機本土自製量能，提升防衛作戰韌性，規劃籌購20萬餘架各類型無人機（艇），藉由長期、大量訂單，鼓勵國內廠商挹注資金建立產能，並自主研發，除可滿足作戰實需更能同步打造非紅供應鏈。

顧立雄指出，無人載具在俄烏戰爭及近期美伊衝突中展現關鍵戰力，因此納入特別預算推動。不過考量科技進展與規格快速變動，將採分年、分批採購方式，例如逐年調整採購規格，以確保裝備持續更新。

他表示，若採年度預算編列，僅能逐年購置固定數量，難以支撐產業長期投資需求。透過特別預算可形成長期訂單，讓廠商看到穩定需求，進而投入產線建置與研發，建立完整產業鏈。

顧立雄強調，國軍需求不僅止於20萬架無人機，「不可能期待用既定數量就能打一場島嶼防衛作戰」，關鍵在於戰時能否具備自主生產能力，因此必須建立本土製造能量與供應鏈體系。同時也將與國際夥伴推動技術合作與移轉，提升整體研發能力。

民進黨立委陳俊宇指出，借鑑俄烏戰爭和近期的美伊衝突，無人載具的運用是現代戰場的重中之重。不過，政院版特別預算條例編列20多萬架無人機及1,000多艘無人艇預算，外界認為無人機迭代速度快，不應該一次買齊，詢問如何以推動國防自主、國內非紅供應鏈建構？

顧立雄指出，目前全球無人機商用市場以中國大陸為主，民主國家正積極推動「非紅供應鏈」。台灣若無足夠產業規模與訂單支撐，將難以引進技術並持續創新，因此編列特別預算擴大需求，被視為推動產業發展的重要工具。

顧立雄說，考量無人載具快速迭代特性，為籌建現代戰爭所需戰力，透過編列特別預算來進行採購，發展產業鏈提升國防自主的同時，同時建立有別於中國大陸的「非紅供應鏈」；此外，以特別預算編列能避免每年常態預算編列的限制，能逐年、分批將20萬架無人機籌獲到位，每一批都能進行規格更新，且長期的訂單更有利於產業投入，創造產業正向循環。

延伸閱讀

顧立雄盼仿烏克蘭戰時生產無人機 促廠商願建立產線

賴士葆支持8千億軍購 促本土國防放一般預算

影／立院初審軍購特別條例 顧立雄：持續溝通盼政院版獲支持

立院今審軍購條例 藍喊要看發價書

相關新聞

中共藉社群網路、算命卜卦滲透搞情蒐 監院糾正並促政院及國防部檢討

澎防部一名蔡姓上士因網路借貸，遭中共情工利誘蒐情換酬；中共另外也運用宮廟人士接觸現退役軍人刺蒐機密，被吸收者多達10餘人。監察院表示，遭滲透之部隊學校遍及全台，嚴重傷害國軍形象並損及國防軍事安全，經提案糾正，促請行政院、國防部等有關單位檢討改進。

美對台軍售開始交貨 F-16V今年先交付 MQ-9B也將交機

路透發自台北消息，台灣國防部表示，在高級防務官員訪問美國後，延遲交付的F-16V戰機將於今年開始交付，且生產已「全面達產」。

國軍要買20萬架無人機 顧立雄：分批採購打造產業鏈、強化國防自主

行政院編列1.25兆元國防特別預算，規劃採購逾20萬架無人機及1,000餘艘無人艇，引發外界關注。國防部長顧立雄23日在立法院表示，考量無人載具技術快速迭代，不會一次性採購20萬架，而將採分批籌購方式推進，並以帶動國內產業鏈發展為核心目標。

美伊戰事引「彈荒」 顧立雄：美國至今未向我方調借愛國者飛彈

美伊戰事消耗美國大量愛國者飛彈庫存「彈荒」，國民黨立委賴士葆、林德福今天在立法院質詢時關切美國是否有向我方調借愛國者飛彈，國防部長顧立雄答覆表示，美國至今並未因為在波斯灣大量消耗愛國者飛彈，而向我方要求調借；我方目前增購中的102枚愛三MSE（增程版）飛彈，也未收到美方通知延遲交貨的消息。

影／立院初審軍購特別條例 顧立雄：持續溝通盼政院版獲支持

立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案。面對國民黨、民眾黨都提出版本， 且均只列出美國對台軍購，認為國內自產項目不應納入特別預算。國防部長顧立雄在會前受訪表示，會持續與朝野立委溝通，希望行政院的版本能獲得支持。

立院今審查軍購條例　賴總統臉書憶30年前不畏中國飛彈台灣選總統

立法院外交及國防委員會、財政委員會今天起聯席審查各版本軍購特別條例。賴清德總統今天在臉書發文，指我國於1996年開始總統直選，迄今屆滿30年。30年前，我們在飛彈的威脅下，投出民主的第一票；30年後的今天，我們會秉持同樣的勇氣，用決心、堅持和實力，為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。