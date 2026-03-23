顧立雄盼仿烏克蘭戰時生產無人機 促廠商願建立產線

國防部長顧立雄今天表示，台灣不可能期待用20萬架無人載具打島嶼防衛作戰，但重點在如烏克蘭「戰時能國內生產」，同時要讓廠商看到未來，願意建立產線投資、迭代創新，並與世界各國技轉、共同研發技術；中科院長李世強中將則強調，「用軟體去定義硬體才能快速迭代創新」。

立法院外交及國防委員會、財政委員會，今天、25日及26日舉行聯席會議併案審查行政院（8年新台幣1兆2500億元）與國民黨團（3800億元+N）、民眾黨團（4000億元）所提國防特別條例草案。根據規劃，23日為詢答，25日及26日則逐條審查。

由於政院版特別條例中，包含生產各型攻偵無人機生產逾20萬架、無人艇逾千艘，民進黨立委陳俊宇關切，若相關預算未納入特別條例，是否會影響國軍建案編成。

顧立雄指出，在新形態戰爭下，無人載具對於不對稱戰力的關鍵重要性已清楚呈現，考量到無人機的快速迭代發展，國防部不會一次完成採購無人機，而是分批進行。

但顧立雄也強調，由於民間廠商需要長期且穩定的「長單」，若僅由年度預算編列，就難以吸引民間廠商投入、建構自主產業能力，因此有完整的產業供應鏈對國防韌性相當重要。所以，台灣不可能期待用20萬架無人載具就能打一場島嶼防衛作戰，但重點在於要如烏克蘭，「能夠在戰時於國內生產」，同時要讓廠商看到未來，願意建立產線投資、迭代創新，並與世界各國技轉、共同研發技術。

國家中山科學研究院長李世強中將答詢國民黨立委陳永康也提到，「用軟體去定義硬體才能快速迭代創新」，因此透過特別預算，才能與國外廠商談軟體授權，並在智慧財產中取得高占比，藉此快速迭代更新；陳永康則呼籲，中科院應擔任主合約商。

針對軍購延宕，國民黨立委林德福認為，軍購合約應明訂賠償機制，而不是任由美方予取予求。國防部戰略規劃司長黃文啓中將澄清，軍購是政府對政府的對話，發價書也不是合約，而是安全承諾文件，合約簽訂是由美國政府與其廠商簽訂，但台灣也不是因此什麼都不能做，例如刺針飛彈一案，若美方在管理上面有瑕疵，我們可以要求換掉專案辦公室全體成員。

國民黨立委羅明才表示，過往國軍重大商購案，如拉法葉艦等都出現重大弊病，如今國防部採購無人機也將循商購模式，該如何避免類案發生。顧立雄強調，國防部將秉持最嚴謹立場，不管是採購法，或是相關的審計制度，都會進行嚴格把關。

顧立雄答詢民進黨立委王義川時表示，美方「高度、高度」重視兆元預算是否在立法院審查通過，美方認為要集體嚇阻、承擔防衛，而台灣將面臨是否不願意承擔防衛責任，對美方來說印太戰略將會受到嚴重打擊，這也是美方無法接受的。