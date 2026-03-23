中共藉社群網路、算命卜卦滲透搞情蒐 監院糾正並促政院及國防部檢討

澎防部一名蔡姓上士因網路借貸，遭中共情工利誘蒐情換酬；中共另外也運用宮廟人士接觸現退役軍人刺蒐機密，被吸收者多達10餘人。監察院表示，遭滲透之部隊學校遍及全台，嚴重傷害國軍形象並損及國防軍事安全，經提案糾正，促請行政院、國防部等有關單位檢討改進。

監察院外交及國防、司法及獄政委員會3月19日審議通過監察委員賴振昌、賴鼎銘就「澎湖防衛指揮部蔡姓上士因搜尋網路借貸遭中共情工利誘」，以及「中共情工運用宮廟人士吸收國軍現退役人員刺探機密案」兩案合併調查的調查報告、糾正案文。

兩位監委調查發現，中共情工組織近年運用社群接觸官兵，吸引財務吃緊的官兵主動聯繫。澎湖防衛指揮部蔡姓上士就是此類典型案例，在110年7月遭吸收，旋即在1個月餘內密集刺蒐「機密」等級以上軍事資訊及國防以外應秘密的資料，因而收受合計104萬元的鉅額不法所得。

兩位監委表示，該案凸顯澎防部對政戰士官選員作業有欠嚴謹，且保防教育未達標；指揮部知道蔡士涉有財務失衡疑慮，除調職懲處外，卻未追蹤；指揮部對官兵個人手機登記使用與查察未臻完備，門禁管制查驗存有歔隙；資安防護也有欠落實，衍生安全防護漏洞，核有重大違失。

兩位監委還指出，中共情工組織還透過國內宮廟系統，運用算命卜卦等管道吸收國軍官兵交付軍情牟利，是當前新型態的共諜類案。新北五股一名劉姓宮廟負責人，常藉宗教交流名義頻繁進出大陸，進而與中共情工結識並同意受其運用，於返台後分別誘使鄒姓、陳姓、吳姓等人為其執行蒐情任務，牽涉部隊、學校、機關多達5個，且遍及北中南地區，涉案人數高達10餘人。

兩位監委表示，該案涉案機關部隊經核有機密文件存管鬆散、資安防護工作顯欠落實、官兵保密素養不符要求、人員素行查考深度不足、門禁衛哨檢查形同虛設等多項違失，勢將嚴重危害國防安全與軍事作戰利益。

兩位監委也探討當前國安案件的司法審理情況，國安軍事專業案件有罪判決平均刑度，地方法院、高等法院、最高法院分別為12.8月、18.1月及27.8月；違反國家安全法案件平均刑度為31.4月，違反國家機密保護法案件平均刑度為24.3月，與歐美民主國家平均刑期相差達12.7倍，與違背職務收賄、販賣2級以上毒品等罪刑期差距甚大，凸顯法院對於國安案件確實存在輕判的現象，無法對潛在犯罪者形成有效嚇阻。

兩位監委籲請行政院、司法院從法制面及審判實務面綜合檢討外，也盼全體法官都能以民主憲政最後一道防線的守護者自任，妥慎審理並改善當前國安案件輕判現象。