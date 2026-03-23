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賴士葆支持8千億軍購 促本土國防放一般預算

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「美國將推出下一波140億美元的軍購，與現有的3800億元相加，我支持！」藍委賴士葆23日質詢時表示，國內國防自主的部分應該編在常態預算，但顧立雄回應說，希望以特別預算，確保軍購穩定。藍委羅明才質疑，1.25兆都不能刪嗎？顧立雄表示，等條例編好、具體軍購項目的預算會送立法院，可以讓立委監督。

F-16V第三季也會來

立法院外交國防委員會23日起審查行政院1.25兆、民眾黨4千億與國民黨3800億+N的《國防特別條例》。國民黨立委賴士葆質詢時問說，之前買的F-16V今年何時可以到貨？會來多少台？顧立雄表示，第三季會到，但不確定多少台。賴士葆因此批評，國防部為了1.25兆都能通過，最近都在釋出無人機、戰機將抵台，但還是在玩文字遊戲。

賴士葆接著問說，外界說有6千億台幣軍購尚未到貨這樣的說法對不對？國防部戰略規劃司司長黃文啟表示，目前F-16V採購案是2400億台幣、已經付1490億，AGM-154 聯合防區外遠距遙控精準彈藥60億台幣，已經付了1億元準備款，還有重型魚雷1.77億美元，付了3億多台幣的準備款。

支持至少8千億軍購

「那還有3千億是不是我們還沒付錢、貨也還沒來？」賴士葆如此追問，但黃文啟表示，相關資料會後再給賴參考。賴士葆之前也問過類似問題，當時黃文啟回應說，我國迄今對美軍購案，從愛二飛彈至今總額約300億美元（約新台幣9238億元），目前主要延遲交付有三項約82.8億美元（約新台幣2550億元），在交裝前也不會先行付款。

「其實國民黨提出的『3800億+N』，那個N已經出現了！」賴士葆強調，只要有發價書、美國國內程序完備，國民黨就支持軍購，目前也傳出美方將再對我軍售140億美元（約4500億台幣），「這個他支持」，至於商購與委製的部分應該留到一般預算。但顧立雄表示，國防預算希望能每年有穩定的錢挹注，因此還是希望透過特別預算編列。

條例通過後送預算

國民黨立委羅明才則說，1.25兆的國防特別預算夠不夠？顧立雄苦笑說，他當然認為不夠，但相關預算不可能毫無節制地放在特別條例，還要兼顧財政紀律、公共債務等規定。但羅明才質疑，那這1.25兆就完全不能刪嗎？顧立雄則說，條例是制定上限，等條例通過後，具體項目的預算書會再送到立法院，委員仍可以監督。

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