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美伊戰事引「彈荒」 顧立雄：美國至今未向我方調借愛國者飛彈

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄列席外交國防委員會與財政委員會的聯席會議，說明軍購條例。記者程嘉文／攝影
國防部長顧立雄列席外交國防委員會與財政委員會的聯席會議，說明軍購條例。記者程嘉文／攝影

美伊戰事消耗美國大量愛國者飛彈庫存「彈荒」，國民黨立委賴士葆、林德福今天在立法院質詢時關切美國是否有向我方調借愛國者飛彈，國防部長顧立雄答覆表示，美國至今並未因為在波斯灣大量消耗愛國者飛彈，而向我方要求調借；我方目前增購中的102枚愛三MSE（增程版）飛彈，也未收到美方通知延遲交貨的消息。

立法院外交及國防委員會、財政委員會今天起開始聯席併案審查行政院及國民黨團、民眾黨團提出各版本軍購特別條例，顧立雄應邀列席報告並備質詢。

除了關切美國是否有向我借調愛國者飛彈，立委也關心對美軍購延宕的問題，顧立雄說，目前進行中的專案有23項，其中進度落後最明顯的是F-16戰鬥機、Mk48重型魚雷、AGM-154空對地飛彈。各案件狀況分別是：F-16預算約新台幣2400億元、已付1490億元；Mk48預算1.77億美元、已付新台幣3億元；AGM-154預算是新台幣60億元、目前已付1億多元。

對於國人最關切的新購66架F-16C/D Block70 （即F-16V）戰鬥機交機時程，顧立雄表示，我方採購的F-16V已經有59架「進入產線」，預期測試會花比較久一點時間，如果首批測試順利，預計第三季可以看到飛機。

戰規司長黃文啟補充說明，即使美國軍售制度（FMS），我方也不是完全無能為力。例如刺針飛彈軍購案，在我方要求下，全面撤換美方專案辦公室人員；F-16V也是在我方要求下，洛馬公司加強人手，採取兩班制趕工，才逐漸趕上進度。

賴士葆質詢時說，國民黨版軍購條例的名稱是「加強國防及對美採購」，更符合實際需求。國民黨主張「3800億元＋N」，N什麼時候出現，就立刻加上去，總額大概就是8000至9000億元。至於國內採購，應該回歸一般預算。

顧立雄對此表示，國產的強弓系統（天弓四型飛彈）也是整體防空的一部分，至於無人機方面，我方希望建立國防產業體系，就必須有規模化的需求。如果戰爭爆發，不是光靠20萬架、5萬架就足以因應，重點是產業鏈要建立起來，必須要讓廠商看到未來，才能讓他們去投資，去迭代創新、突破技術。

美方 特別條例 林德福 顧立雄

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