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影／立院初審軍購特別條例 顧立雄：持續溝通盼政院版獲支持

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案，國防部長顧立雄（左）表示，會持續與朝野立委溝通，希望行政院的版本能獲得支持。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案，國防部長顧立雄（左）表示，會持續與朝野立委溝通，希望行政院的版本能獲得支持。記者邱德祥／攝影

立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案。面對國民黨、民眾黨都提出版本， 且均只列出美國對台軍購，認為國內自產項目不應納入特別預算。國防部長顧立雄在會前受訪表示，會持續與朝野立委溝通，希望行政院的版本能獲得支持。

媒體詢問顧立雄如果最後通過的是在野黨版本，國防部將如何因應？顧立雄回答，國防部今天就是要來報告說明，院版預算的完整性跟必要性，國防部也強調院版的考量最周延。國防部不分朝野，會持續的進行協商、找到共識，當然還是希望國防部（政院）的版本能獲得大家支持。

空軍共向美國採購4架MQ-9B，總金額217.2億元，115年度編列新台幣50億元。第一、第二批各兩架，分別於今、明年返國。副部長徐斯儉17日在美國出席了MQ-9B高高空無人偵察機首批2架的交機典禮。國防部長顧立雄表示，本次交貨的兩架MQ-9B，將於今年第三季返國。

立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案，國防部長顧立雄出席。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案，國防部長顧立雄出席。記者邱德祥／攝影

空軍 徐斯儉 不對稱戰力 軍購

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