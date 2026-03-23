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立院今審查軍購條例　賴總統臉書憶30年前不畏中國飛彈台灣選總統

聯合報／ 記者周佑政/台北即時報導
賴總統在臉書表示，今天是3月23日，30年前的今天，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統，成為國家真正的主人。圖／取自賴清德臉書
賴總統在臉書表示，今天是3月23日，30年前的今天，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統，成為國家真正的主人。圖／取自賴清德臉書

立法院外交及國防委員會、財政委員會今天起聯席審查各版本軍購特別條例賴清德總統今天在臉書發文，指我國於1996年開始總統直選，迄今屆滿30年。30年前，我們在飛彈的威脅下，投出民主的第一票；30年後的今天，我們會秉持同樣的勇氣，用決心、堅持和實力，為我們自己守住最珍貴的民主與自由。

賴總統在臉書表示，今天是3月23日，30年前的今天，台灣人民勇敢地走向投票所，投下歷史性的一票，選出自己的總統，成為國家真正的主人。

賴總統說，然而，當年的那一票並不輕鬆。回顧1996年，那是被世界稱為「寧靜革命」民主轉型的最後一哩路，在台灣總統直選投票前夕，中國向台海發射飛彈，集結重兵進行軍演，企圖用暴力恫嚇，阻止當年的台灣人走進投票所。

「那時候有人警告，總統直選是對中國的挑釁，可能引發台海戰爭。」賴總統說，但30年前的台灣人民懷抱著智慧、勇氣與決心，不畏威脅，投下一張張寶貴的選票，也為下一代台灣人打開通往自由民主的大門。

賴總統說，如果30年前，台灣人選擇放棄，把自由的權利視為對極權的挑釁，就不會有今日民主、繁榮的台灣。因為30年前的勇氣與堅持，讓我們的半導體和AI產業傲視全球，為台灣締造了強大的經濟韌性，讓台灣成為全球供應鏈不可忽視的存在，更成為世界良善、關鍵的力量。

賴總統表示，感謝每一位勇敢的台灣人。這一切，都是無數民主前輩的犧牲奉獻，以及2300萬台灣人民手牽手一起走過來的成果。

賴總統說，30年前，我們在飛彈的威脅下，投出民主的第一票；30年後的今天，我們會秉持同樣的勇氣，繼續自信、堅定地走在民主的道路上。

賴總統說，今天也是立法院審議國防特別預算條例的日子。30年前，有人說總統直選是對中國的挑釁；30年後，也有人說只要向威權妥協，就不用強化國防。「但這一切的答案，30年前的台灣人已經告訴我們了：民主從來不是挑釁，只有決心、堅持、和實力，才能為我們自己守住最珍貴的民主與自由。」

飛彈 特別條例 軍購條例 賴清德

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