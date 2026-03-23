立院初審軍購特別條例 顧立雄：全力遊說立委支持政院版

立院外交國防委員會與財政委員會今天召開聯席會議審查「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購」特別條例草案。面對國民黨、民眾黨都提出版本， 且均只列出美國對台軍購，認為國內自產項目不應納入特別預算。國防部長顧立雄在會前表示，會持續與朝野立委溝通，希望行政院的版本能獲得支持。

媒體詢問顧立雄如果最後通過的是在野黨版本，國防部將如何因應？

顧立雄回答，國防部今天就是要來報告說明，院版預算的完整性跟必要性，國防部也強調院版的考量最周延。國防部不分朝野，會持續的進行協商、找到共識，當然還是希望國防部（政院）的版本能獲得大家支持。

對於顧立雄的說法，國民黨立委牛煦庭發言時表示，賴總統感謝立院通過核管法修正，以此作為重啟核二、核三的依據，然而當初立院修法時，遭到綠營鋪天蓋地的妖魔化。事實證明，立法院堅持的不一定錯誤。