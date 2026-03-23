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冷眼集／軍方強護航 在野亂揮棒 都該加油

聯合報／ 本報記者程嘉文

就在立法院委員會開審軍購特別條例草案前夕，國防部一連兩天拋出，副部長徐斯儉在美視察軍購裝備生產狀況的消息。除了層峰有意「加持」這位國安明日之星的政治分量，更直接的原因，無疑是在軍購條例初審前夕「放利多」，斧鑿全不遮掩。

總統、閣揆近來持續為軍購特別預算喊話，國防部官員也穿上迷彩服受訪，呼籲照數通過官方版的一點二五兆元。然而，國防部乍看似乎樂於溝通，實則是將質疑者當成假想敵的認知戰：將軍們受訪次數不少，但都是精心選擇的「友善」場子，基本上是一面倒的宣講；反倒是各媒體主跑國防線的記者，對相關領域浸淫最深，最可能提出質疑與挑戰，卻是國防部最努力避開的一群。

攤開對美軍購清單，藍白都表態支持，朝野立場並無差異。

然而，一半以上品項，美方至今未拍板定案，更可能受美國總統川普與中共領導人習近平的互動所影響。就此而言，「八千億元」與「三千八百億元加Ｎ」，其實差別有限。至於我方自行進行的委製與商購，當中如小型無人機招標，相關規格含混曖昧，確實充滿圖利「綠友友」嫌疑，列入特別預算，大有正當性問題。但此範疇中，也有中科院新開發的飛彈與無人載具，實不應該同一竿子打翻。

國防部得以避重就輕，關鍵也是反對陣營的論述品質，經常比官方還不如。近年我國對美軍購延宕確實嚴重，但這暴露的是歐美軍工產業鏈千瘡百孔，災情遍及整個泛西方陣營，不能說是蓄意訛詐台灣；美國軍售制度的流程，不宜僅簡化為「拿了錢不交貨」；軍售交貨的延宕，邏輯上也不能導出否定軍購的必要性。

然而，在野的政治人物或意見領袖，往往流於情緒性發洩，批評打不著痛點，甚或提出「三年完成」這種毫無可能的訴求，反而被套上紅帽子。

眼見在野黨亂揮大棒，執政團隊又何必投好球？對於這筆中華民國史上最大特別預算，護航者與質疑者的表現，都需要加油。

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