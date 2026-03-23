國防部助攻 連兩天釋美軍售喜訊

立院外交及國防委員會今天開審朝野版本「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，國防部於周六、日，連續兩天拋出副部長徐斯儉在美國視察F-16生產線，以及主持MQ-9B無人機交機的消息，被解讀「助攻」政院版條例草案。

預計編列一點二五兆元特別預算的行政院版特別條例草案中，對美軍購以外的部分，原本官方對外諱莫如深，如今隨著立院開審而公開。

國防部也在前天（廿二日）晚間發布照片，標明徐斯儉與駐美代表俞大㵢、空軍副參謀長田忠儀，十六日參觀洛克希德馬丁公司生產線，了解F-16戰機進行「驗收飛行測試」狀況，並在完成組裝之戰機前合影。國防部強調，完成廠方驗收的戰機，將由美國政府進行最後驗收飛行，今年可啟動飛交返國作業。

昨天上午，國防部再度宣布，徐斯儉一行於十七日，參加MQ-9B高空無人偵察機的交機典禮。徐、俞兩人並坐上飛控座，親身體會MQ-9B的強大即時偵蒐能力。國防部指出，我國向美軍購四架MQ-9B，今年與明年將各交機兩架。

然而，國防部發布照片中，與徐斯儉合影的六七二七號「完成組裝」F-16，駕駛艙內沒有座椅。消息人士指出，這批F-16的彈射椅由馬丁貝克公司承製，也出現交貨延宕問題。

陸軍少八千彈殼 雄檢偵辦

記者石秀華、張議晨／高雄報導

陸軍第八軍團第一一七旅傳出盤點時短少五點五六公厘步槍空彈殼近八千發，動員全旅搜尋未果，函送憲兵隊查辦，憲兵隊陸續約談多名有關軍士官兵，但遺失或被偷仍未明；八軍團昨報高雄地檢署指揮偵辦，釐清空彈殼短少原因及去向。

一一七旅位於高雄市鳳山區陸軍官校南營區，為陸軍後備旅。今年三月十七日八軍團赴該旅實施例行性械彈督導，發現單位存管的五點五六公厘步槍空彈殼數量與帳籍登載不符，短少近八千發。